Gobierno y empresarios acuerdan tope de precios a canasta básica

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la renovación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), tras alcanzar un acuerdo con productores, comercializadores y tiendas de autoservicio para mantener en 910 pesos el precio de la canasta básica integrada por 24 productos.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la mandataria calificó el acuerdo como “muy importante para todas las familias mexicanas”, al subrayar que el objetivo es garantizar el acceso a alimentos esenciales para un hogar de cuatro personas durante una semana.

Como parte de los compromisos, el gobierno federal y los participantes del acuerdo implementarán un sistema de señalización en tiendas de autoservicio para identificar los productos que conforman la canasta PACIC, con el fin de facilitar a los consumidores la compra a precios accesibles.

Sheinbaum Pardo también informó que se estableció un acuerdo específico para reducir el precio de alimentos perecederos, particularmente el jitomate, uno de los productos que ha presionado la inflación en semanas recientes.

En ese contexto, destacó que la empresa SuKarne se comprometió a disminuir en 5% el precio del bistec de res, y confió en que otras compañías se sumen gradualmente a este esfuerzo.

“Se espera que poco a poco se vayan sumando más comercializadores”, indicó.

Por otro lado, al terminar la reunión en Palacio Nacional, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, informó que no habrá aumento en el precio de la tortilla, uno de los productos de mayor consumo en el país. La decisión se tomó en medio de reclamos dirigidos a Maseca por el incremento en el precio de la harina nixtamalizada.

Organizaciones de tortilleros respaldaron la decisión al asegurar que no existen condiciones para aumentar el precio del producto, debido a que el maíz se mantiene a bajo costo y otros insumos no han registrado alzas significativas.

Sergio Jardín, presidente del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana, afirmó que no hay intención de incrementar el precio. “Los compañeros no tienen la menor intención de incrementar el precio de la tortilla, los mexicanos pueden estar tranquilos. Es una preocupación de la Presidenta”, señaló.

En el mismo sentido, el empresario Alfonso Rosales, de la firma Verde Valle, destacó que “la Presidenta no es suavecita, es determinante. Porque a ella le interesa mantener el precio de la canasta básica controlado”, declaró.

Sheinbaum defiende el PACIC

Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC) ha permitido mantener estables los precios de productos esenciales, incluida la tortilla, mediante acuerdos con productores, comercializadores y tiendas de autoservicio.

Los datos presentados por la Procuraduría Federal del Consumidor, mostraron que el precio promedio de la canasta básica –integrada por 24 productos– se ubica actualmente en 844 pesos, por debajo del límite de 910 pesos fijado por el gobierno federal.

El procurador César Iván Escalante explicó que este paquete fue diseñado para cubrir las necesidades alimentarias de una familia de hasta cuatro integrantes durante una semana e incluye productos como aceite, arroz, carne, huevo, leche, frutas, verduras y hasta cuatro kilogramos de tortilla.

El funcionario subrayó que, desde su creación en el 2022, el precio máximo de la canasta pasó de 1,039 pesos a 910 pesos en la actual administración, manteniéndose por debajo de ese umbral.

Sobre el precio de la tortilla, la Profeco reportó que el costo promedio en tortillerías se sitúa en 24.27 pesos por kilogramo, mientras que en tiendas de autoservicio ronda los 13.9 pesos, sin variaciones significativas en lo que va del año.