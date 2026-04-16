El PAN suaviza su postura y evaluará alianzas locales

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, afirmó, contrario a su rechazo inicial de aliarse con el PRI a fin de contender juntos en 2027, cuando se renovarán 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados, entre otros cargos en juego, que la decisión al respecto se tomará en su momento.

Desde Michoacán, donde Guillermo Valencia, presidente estatal del PRI, urgió al PAN decidir ya si aceptará la propuesta de ir en coalición para disputar a Morena la gubernatura de aquel estado el próximo año, el panista respondió, a pregunta expresa sobre el tema:

“Lo digo aquí, lo digo en Zacatecas, lo digo en Colima, lo digo en cualquier lado: esta dirigencia siempre va a escuchar la realidad local; pues ni modo que no. Al final se tiene que tomar una decisión…”

Las declaraciones de Romero Herrera dieron un giro al abrir la posibilidad de que se concrete la alianza PAN-PRI en Michoacán para enfrentar a Morena.

“No hay ninguna animadversión hacia el PRI (…) Nosotros no le cerramos la puerta ni el diálogo absolutamente a nadie. Nosotros queremos construir con los que, insisto, anteponemos nuestra hiper coincidencia: abrirle los ojos a millones de personas de que la 4T gobierna mal. Esa es nuestra hiper coincidencia”.

Decisiones conjuntas

Cuestionado sobre quién decidirá ir en alianza con el PRI o no, si la dirigencia nacional del PAN o la estatal, respondió que por estatutos en su partido las decisiones son “equilibradas” para que nadie se imponga.

“La decisión de la alianza en lo estatal, en Michoacán y en cualquier otra entidad, es una decisión conjunta. Así es como se va a tomar la decisión: de manera conjunta. Y vamos a tomar las mejores decisiones, te lo puedo asegurar. Yo no me doy la voz de la verdad, no se la concedo tampoco a nadie, porque nadie la tiene. Somos seres humanos y vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para lograr que haya un cambio en Michoacán”.

Reiteró que en el PAN “ahorita no estamos pensando en alianzas; no tenemos la cabeza en eso”.

“Nosotros tenemos que posicionar al PAN… y estamos en la lucha de acercarnos al 2027 con el PAN más grande posible, más fuerte posible. La alianza que ahorita estamos buscando nosotros es con la ciudadanía, es aperturándonos, como lo venimos diciendo en toda esta rueda (de prensa), pidiéndole a la gente que nos ponga a prueba para que vea que sí es cierto (la postulación de candidatos que no son panistas). Esa es la alianza que ahorita nos interesa”.

Acción Nacional nombró ayer a Alfonso Martínez, alcalde de Morelia y aspirante a gobernador, coordinador estatal de estructuras del partido.