Ingresos por intereses de la banca acumulan siete meses de caídas y pegan a las utilidades

Los ingresos por intereses de la banca comercial continúan con caídas, en línea con el ciclo de recortes de la tasa de referencia por parte del Banco de México (Banxico) que hoy la ubica en 6.75%, desde un máximo de 11.25% donde estuvo gran parte del 2023 y el inicio del 2024.

Lo anterior ha pegado a las utilidades de la banca que, sin embargo, siguen siendo considerables.

Pero el sector también registra caídas en otros conceptos como comisiones y tarifas cobradas, lo mismo que en sus resultados por intermediación, lo que obedece, de igual forma, a una menor actividad crediticia desde hace algunos meses.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a febrero pasado, los ingresos por intereses de la banca comercial registraron una nueva caída –más pronunciada aún– de 11.93% en su comparación real anual, con lo que el saldo por este concepto sumó 279,525 millones de pesos, contra 305,115 millones obtenidos a febrero del 2025.

Se trató de la séptima caída consecutiva en los ingresos por intereses de la banca, tendencia que inició en agosto del año pasado, y que se ha venido profundizando con el paso de los meses.

La cartera de crédito de empresas es donde se registra el mayor impacto en los ingresos por intereses, con una caída real anual en febrero de 18.08%; mientras que en el portafolio de consumo hubo todavía un crecimiento de 5.33% y en el de vivienda de 1.87% en el periodo.

En lo referente a gastos por intereses –los rendimientos que paga la banca a los ahorradores–, la caída es más pronunciada con una disminución real anual en febrero de 26.05%, para un saldo de 122,066 millones de pesos, contra los 158,677 millones de igual mes del 2025.

Con ello, el margen financiero de la banca –la diferencia entre lo que ingresa y gasta por intereses– se ubicó en 157,460 millones de pesos en el segundo mes del 2026.

En el 2023, crecimientos constantes de doble dígito

Esta tendencia en la caída de los ingresos por intereses de la banca comercial, contrasta con la buena época que se vivió principalmente durante el 2023, año en el que la tasa de referencia alcanzó un máximo de 11.25 por ciento.

Con base en la información de la CNBV, entre marzo y julio del 2023, fue cuando se registraron los mayores crecimientos en los ingresos por intereses de la banca, pues en ese periodo fueron superiores a 40% mensuales. En mayo de ese año se alcanzó un máximo de 42.29 por ciento.

Esta tendencia positiva, también estuvo en línea con el periodo alcista de ese momento de la tasa objetivo por parte del Banxico. Entre abril del 2023 y marzo del 2024, se mantuvo en un máximo de 11.25%, y a partir de ahí empezó su ciclo de bajada que hoy la ubica en 6.75 por ciento.

Otros conceptos también muestran caídas

Pero otros conceptos que cobra la banca también muestran ya decrecimientos. Es el caso de las comisiones y tarifas cobradas que en febrero del 2026 registraron una caída real anual de 0.36 por ciento.

En tanto, el resultado por intermediación mostró un decrecimiento de casi 17.0% en el periodo en cuestión.

Lo anterior –lo mismo que la baja en los ingresos por intereses– obedecería también a una menor actividad crediticia que se ha registrado en los últimos meses.

Impacto en las ganancias del sector

Esta caída en los ingresos por intereses, pero también -en menor medida- el decrecimiento en otros conceptos, impactan ya en las utilidades de la banca que opera en el país.

Información de la misma CNBV señala que en febrero pasado, la utilidad de la banca en general alcanzó los 48,985 millones de pesos, que representó una caída real anual de 5.74%, contra los 49,958 millones obtenidos en el mismo mes del 2025.

Los bancos que más ganaron a febrero pasado fueron BBVA con una utilidad de 14,095 millones de pesos (-18.94%); Banorte con 7,398 millones (-0.99%); Santander con 5,480 millones (+15.18%); Banamex con 3,777 millones (+63.04%); Inbursa con 3,340 millones (-12.09%); Scotiabank con 2,204 millones (+35.24%), y HSBC con 2,022 millones (+24.28 por ciento).

Desde hace algunos años, la banca que opera en el país venía registrando utilidades récord, tendencia que podría frenarse en el 2026 con base en los resultados obtenidos en los primeros dos meses del año. En los próximos días, los bancos empezarán a dar a conocer sus informes financieros para el primer trimestre.