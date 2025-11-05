Estadounidenses consideran que el déficit comercial de EU es una emergencia económica

Aproximadamente la mitad de los estadounidenses considera que el elevado déficit comercial de Estados Unidos (EU) con otros países es una emergencia económica, según una encuesta publicada ayer 4 de noviembre, un día antes de que el Tribunal Supremo examine la legalidad de los aranceles generalizados impuestos por el presidente de EU, Donald Trump, en virtud de una ley destinada a situaciones de emergencia.

La encuesta, encargada por la Alianza para la Fabricación Estadounidense, reveló que 47% de los encuestados considera que el persistente y elevado déficit comercial de EU es una emergencia.

Este sentimiento era compartido por todos los partidos políticos, ya que 47% de los demócratas y 57% de los republicanos de los encuestados estaban de acuerdo.

El grupo político liderado por el sindicato, United Steelworkers, y los fabricantes nacionales afirmó que 40% de los 2,202 adultos encuestados creía que los déficits comerciales erosionaban la economía estadounidense y debilitaban la seguridad nacional.

Por el contrario, 20% consideraba que los déficits comerciales eran un signo de fortaleza económica, ya que la fuerte demanda promovía el comercio mundial.

El 40% restante creía que ninguna de las dos caracterizaciones era correcta, o no sabía lo suficiente como para responder.

La encuesta, realizada por Morning Consult a mediados de octubre, tiene un margen de error de +/- 2 puntos porcentuales.

El Tribunal Supremo escuchará hoy los argumentos orales sobre la legalidad de los aranceles impuestos por Trump a casi todos los países, después de que un tribunal inferior dictaminara que había sobrepasado su autoridad al imponer la mayoría de sus aranceles en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA).

Trump es el primer presidente en invocar la ley para imponer aranceles, argumentando que el déficit comercial de 1.2 billones de dólares en bienes estadounidenses en el 2024 constituía una emergencia nacional.

La IEEPA proporcionó a Trump la vía más rápida para imponer aranceles a los bienes importados de otros países con el fin de hacer frente al déficit comercial.