La economía mexicana supera estimaciones con crecimiento de 0.6% mensual en agosto

La economía mexicana reportó, en agosto pasado, un crecimiento mayor al que se tenía esperado para el mes, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En agosto, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) mostró una variación mensual de 0.6 por ciento.

Este dato fue mejor al que previamente proyectó el Inegi a través del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), donde proyectó un crecimiento de apenas 0.1 por ciento.

De esta manera, la economía tuvo su segundo mejor crecimiento del año, sólo por debajo de febrero cuando la tasa fue de 0.8% mensual.

En comparación anual, la actividad económica tuvo nulo crecimiento en agosto pasado, esto luego de la caída de 1.2% que se observó en julio.

En lo que va del año, la economía mexicana ha mostrado signos de enfriamiento. Si bien se ha descartado una recesión ‐ que se preveía en los primeros meses del año ‐ la actividad económica continúa débil.

En este panorama, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevé que la economía crezca entre un rango de 0.5 y 1.5% para este año.

En tanto, el consenso del mercado se ubica en el extremo inferior de la proyección oficialista. La última edición de la Encuesta Citi, con una tasa de 0.5% para este año, y con estimación que van desde una contracción de 0.1% - de Scotiabank y Valmex – hasta un crecimiento de 0.8% - Bankaool -.

Actividades primarias se recuperan

Dentro del informe del Inegi se observó que, por sector económico, las actividades primarias fueron las que presentaron una mayor expansión.

Luego de caer 3.2% mensual en julio, las actividades que se enfocan a la agricultura, pesca, ganadería y similares reportaron una expansión de 14.5% en comparación mensual.

Por su parte, las actividades terciarias — en donde están los servicios — también se recuperaron en agosto, aunque en menor medida. Presentaron un crecimiento de 0.5% mensual luego de que en julio cayeran 0.4 por ciento.

En el caso de las actividades secundarias, en donde se engloba a las industrias, estas reportaron su tercer mes consecutivo de caídas. En agosto, su contracción fue de 0.3 por ciento.

ana.martinez@eleconomista.mx