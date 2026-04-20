Economía mexicana metió freno en marzo; no presentó variación alguna

La economía mexicana metió freno en el tercer mes del año, luego del repunte reportado en febrero, de acuerdo con la información divulgada este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) no reportó alguna variación alguna en marzo respecto a febrero. En tanto, en febrero el estimado es un crecimiento de 0.5% mensual, esto luego de la caída de 0.9% de enero.

"La actividad económica muestra un crecimiento débil y estancamiento en el margen, con un soporte limitado del sector servicios y una industria aún en contracción. Este comportamiento refuerza la narrativa de bajo dinamismo económico, donde la falta de impulso generalizado sugiere que la economía se mantiene en una fase de desaceleración", señaló un análisis de Kapital Grupo Financiero.

En su comparación anual, la economía mexicana habría crecido 0.5% en marzo pasado.

Para este año, el gobierno mexicano espera una expansión de la economía entre 1.8 y 2.8%, impulsado por el consumo interno, la Copa de Futbol, así como el Plan de Infraestructura presentado en febrero pasado.

Sin embargo, las estimaciones de algunas instituciones y organismos se mantienen por debajo de la proyección oficial. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé un crecimiento de 1.6% este año, mientras que la última encuesta Citi de Expectativas arrojó un promedio del mercado de 1.4 por ciento.

Retroceso en servicios

Al interior del informe del Inegi se observó que, por actividad económica, fue en las actividades terciarias, que engloban a los servicios, donde se proyectó un retroceso.

Así, en marzo el sector de los servicios en México vería un retroceso de 0.1% mensual, luego de un crecimiento de 0.4% proyectado para febrero pasado.

En el caso de las actividades secundarias, en donde se encuentran las industrias, el pronóstico del IOAE es un crecimiento de apenas 0.1% mensual en marzo. Para febrero, la expansión sería de 0.4 por ciento.