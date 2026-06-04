CUAltos impulsa eficiencia en lechería con producción local de alimento para ganado

Guadalajara, Jal. La producción local de maíz para la alimentación del ganado lechero puede convertirse en una de las principales herramientas para reducir los costos de producción de leche en México, dado el encarecimiento de granos y fertilizantes provocado por conflictos geopolíticos, tensiones económicas y problemas en las cadenas globales de suministro.

Édgar Pulido Chávez, director del Centro de Estudios para la Agricultura, la Alimentación y la Crisis Climática del Centro Universitario de Los Altos (CUAltos) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), explicó que la alimentación representa entre 50% y 70% del costo de producción de un litro de leche, por lo que cualquier mejora en la producción y conservación del alimento para el ganado tiene un impacto directo en la rentabilidad de los establos.

"Lo que se haga en la alimentación del ganado lechero va a tener impacto en los costos de producción", subrayó.

Pulido Chávez indicó que uno de los principales desafíos que enfrenta actualmente la lechería es la dependencia de granos importados para alimentar al ganado. Esta situación vuelve vulnerable al sector frente a eventos externos que afectan la disponibilidad y los precios de materias primas agrícolas.

"Los grandes cambios económicos y conflictos armados terminan siendo un factor que impacta directamente en la logística de abasto, pero también en los precios de los granos y de los fertilizantes", afirmó.

Diplomado

Ante este escenario, el Centro Universitario de Los Altos puso en marcha el diplomado en Producción, Cosecha, Conservación y Utilización Sustentable de Ensilaje de Maíz en la Alimentación del Ganado Lechero, un programa que busca transferir a los productores casi dos décadas de investigación aplicada desarrollada en la región de Los Altos de Jalisco.

La estrategia impulsada por CUAltos en coordinación con el sector privado y el gobierno, busca fortalecer la producción local de maíz forrajero y el ensilaje, un método de conservación que permite almacenar alimento para el ganado durante largos periodos sin perder sus propiedades nutricionales.

De acuerdo con Pulido Chávez, producir localmente el alimento para las vacas lecheras no sólo mejora la logística de suministro, sino que también permite disminuir costos al reducir la dependencia de insumos provenientes del exterior.

Además del ahorro derivado de la sustitución de importaciones, el diplomado pretende elevar la eficiencia productiva mediante mejores prácticas agrícolas y de almacenamiento.

El académico explicó que un manejo inadecuado del ensilaje puede generar pérdidas de entre 15% y 20% del volumen almacenado, mientras que la aplicación de técnicas adecuadas puede reducir esos desperdicios a niveles de entre 0% y 5%.

"Eso es muchísimo dinero si lo revisamos en cuántas toneladas de ensilaje se producen en Jalisco; son millones de toneladas las que se producen cada año de ensilaje de maíz para las vacas lecheras", puntualizó.

Según los resultados obtenidos durante casi 20 años de investigación en la región, la selección adecuada de semillas y la implementación de mejores prácticas pueden reducir hasta 30% los costos de producción del ensilaje de maíz, además de incrementar significativamente los rendimientos por hectárea.

Incluso, algunas variedades evaluadas durante este periodo han logrado duplicar la producción de ensilaje respecto a otras opciones disponibles en el mercado.

No obstante, el especialista subrayó que el objetivo no es únicamente maximizar los volúmenes de producción, sino encontrar materiales que también ofrezcan una mayor digestibilidad para el ganado y mantengan la calidad de la leche.

Región líder

De acuerdo con el directivo, la región de Los Altos constituye el principal polo lechero del país ya que aporta entre 14% y 17% de la producción nacional de leche, equivalente a entre cinco y siete millones de litros diarios, mientras que más del 70% de esa producción proviene de sistemas de lechería familiar.

Jalisco también concentra alrededor del 25% de la producción nacional de maíz forrajero, con aproximadamente 309,000 hectáreas sembradas y una producción cercana a 7.5 millones de toneladas de ensilaje al año.

Pulido Chávez señaló que el diplomado forma parte de los esfuerzos de transferencia tecnológica impulsados por la denominada Escuela de Lecheros, un programa desarrollado por CUAltos para acercar conocimiento científico a los productores en áreas estratégicas como alimentación, calidad de la leche, crianza de becerros y mejoramiento genético.

El diplomado iniciará el próximo 4 de julio y contará con especialistas nacionales e internacionales.