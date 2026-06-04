El presidente de China, Xi  Jinping, visitará Corea del Norte del 8 al 9 de junio

El presidente de China, Xi Jinping, visitará Corea del Norte los próximos lunes y martes, en su primer viaje a ese país aliado desde 2019, anunció este viernes la prensa estatal del gigante asiático.

"Por invitación de (el líder norcoreano) Kim Jong Un (...), Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista Chino y presidente de la República Popular China, realizará una visita de Estado a la República Popular Democrática de Corea del 8 al 9 de junio", aseguró la cadena oficial CCTV.

La agencia estatal de noticias norcoreana KCNA confirmó el viaje, sin dar más detalles.

Pekín es una fuente vital de apoyo diplomático y político para Corea del Norte, uno de los países más aislados del mundo, dotado del arma nuclear y sometido a fuertes sanciones internacionales.

China ha actuado como un salvavidas para la maltrecha economía de Pyongyang, ya que es su mayor socio comercial y representó el 20% de su comercio exterior el año pasado.

A pesar de los estrechos lazos entre los dos países, las visitas de presidentes chinos al Norte son poco frecuentes.

Xi estuvo en Pyongyang por última vez hace siete años, el primer viaje de ese tipo de un líder chino desde que Hu Jintao lo hiciera en 2005.

Xi le extendió la alfombra roja a Kim en Pekín en septiembre, luego de invitarlo junto al presidente ruso, Vladimir Putin, a un desfile militar que conmemoró el 80 aniversario de la victoria sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial.