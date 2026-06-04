Precio del petróleo se sitúa cerca de la previsión de referencia: FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que los precios del petróleo se sitúan actualmente solo 3.0% por encima de los niveles utilizados en su previsión de referencia sobre el crecimiento mundial de abril, pero los precios físicos al contado siguen siendo volátiles y las reservas mundiales continúan disminuyendo.

Los precios de referencia de los futuros del crudo Brent han bajado en los últimos días, situándose ayer en 94.79 dólares para la entrega en agosto, mientras que los contratos para la entrega en diciembre cotizan a 86.18 dólares.

La “previsión de referencia” de crecimiento mundial del FMI en su informe “Perspectivas de la economía mundial de abril”, que apuntaba a un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real mundial de 3.1% en el 2026, se basaba en un precio medio del petróleo de 82.22 dólares por barril para ese año.

La previsión, publicada a mediados de abril, tras el repunte de los precios registrado en marzo, partía de la hipótesis de un rápido fin del conflicto, con una caída de los precios hasta unos 76 dólares para el 2027. El Brent cotizaba a 94.80 dólares en la fecha de publicación de la previsión.

Julie Kozack, portavoz del FMI, declaró en rueda de prensa que la estabilidad de los precios del petróleo depende de la reapertura del estrecho de Ormuz y no afirmó si la previsión de referencia del FMI se mantendría.

Anteriormente, ella y otros responsables del FMI habían afirmado que, debido a la prolongación del conflicto, la economía mundial se estaba adentrando en el “escenario adverso” del FMI, con un crecimiento que caería a 2.5% este año.

“Creo que nuestra perspectiva es que el precio del petróleo y su evolución dependerán en gran medida de la duración de la guerra y de la rapidez con la que se reabra el estrecho de Ormuz, así como del momento en que se reabra”, afirmó Kozack.

Señaló que el precio al contado era superior al precio de los futuros, que el FMI utiliza para respaldar sus previsiones.

Reciben ayuda cuatro países

Por otra parte, el FMI dijo ayer que intensificará el apoyo financiero a al menos cuatro países africanos para gestionar las repercusiones económicas de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Kozack mencionó que el fondo proporcionará un acceso mayor o más rápido a los fondos a Etiopía, Gambia y Burkina Faso, mientras que mantiene conversaciones con Malaui sobre un programa de asistencia financiera.

La guerra ha sumido a Medio Oriente en la violencia, y las medidas de represalia de Teherán han disparado los precios mundiales de la energía tras bloquear prácticamente el estratégico estrecho de Ormuz.