Mitos en el ring: cuando los dioses descienden al pancracio

La lucha libre, ese ritual moderno donde el cuerpo y la catarsis colectiva se entrelazan, está a punto de entrar en otro territorio: el de los mitos fundacionales. A partir del 11 de junio, la Arena México será sede de "Mitos en el ring", un espectáculo que transforma el combate en narrativa escénica y el cuadrilátero en un espacio simbólico donde resuenan las antiguas cosmogonías mesoamericanas.

Más allá de una función tradicional, esta propuesta combina lucha libre profesional, danza ritual, cine animado y producción visual inmersiva. El resultado es un performance híbrido que no sólo busca entretener, sino activar una memoria cultural profunda. “Aquí no se cuenta la historia. La historia se lucha”, es el lema que sintetiza el espíritu del espectáculo.

Detrás del proyecto está La Casa Murmura, productora audiovisual con una década de experiencia en cine y publicidad, que ahora traslada su lenguaje al terreno del espectáculo en vivo, con una propuesta que espera complacer tanto al aficionado experimentado al combate entre técnicos y rudos, como al público extranjero que llegará por esas fechas al país con motivo de la justa mundialista.

Al respecto, el director de la productora, David Ferreira, explica: “El proyecto nace para cumplir un poco este deseo y necesidad… En México la lucha libre es un pilar de la identidad cultural muy importante, y por otro lado también tenemos una increíble cosmogonía prehispánica. Pensamos en cómo podíamos mostrar eso al mundo y hacer algo en donde todo quepa y todos quepan”.

Del mito al cuerpo

La propuesta escénica se construye a partir de cuatro combates que reinterpretan relatos ancestrales: el nacimiento del Quinto Sol, con el sacrificio de los dioses Nanahuatzin y Tecuciztécatl; el idilio entre el dios mexica del viento, Ehécatl, y Mayahuel, diosa de la fertilidad y el maguey; la épica de los gemelos del Popol Vuh, Hunahpú y Xbalanqué, contra los dioses del Xibalbá; y un mito inspirado en la tradición purépecha, donde Úcumu y Uárhiri se enfrentan a Sikuame y Apatzi por el control de la energía que sostiene la vida. Sin embargo, el espectáculo no busca una representación literal, sino una traducción performática, advierte Ferreira.

“Lo interesante no es sólo en qué acaba la historia, sino el camino, el performance, cómo lo ves, cómo se vive en ese momento”. En ese tránsito, el ring deja de ser únicamente un espacio deportivo para convertirse en escenario ritual, apunta.

El resultado es un diálogo inusual: luchadores y luchadoras del Consejo Mundial de Lucha Libre, con su técnica y dramaturgia corporal, conviven con danzantes cuyas coreografías evocan los ciclos cósmicos y las energías primordiales. Entre ambos, el espectador se sitúa en una experiencia que apela tanto al espectáculo como a la memoria simbólica.

La primera pelea escenifica el enfrentamiento entre Nanahuatzin y Tecuciztécatl, interpretados en el ring por Fugaz vs. Star Jr, técnico y rudo se baten "a una caída sin límite de tiempo", anuncia el presentador por el altavoz, en la llamada Catedral de la Lucha Libre, encendiendo la pasión del Respetable.

Le sigue la dupla femenina de la noche, Mayahuel vs. Tzitzímitl. Las luchadoras India Sioux y Metálica escenifican este duelo inspirado en el mito del origen del maguey. Una batalla marcada por el amor, la libertad y la destrucción.

Entre combate y combate y con el aromático humo del copal, mezclado con el sudor de la lona, aparecen los danzantes del Calpulli Tlaloc, dirigidos por Atl Martínez, un colectivo que no sólo domina las formas coreográficas, sino que mantiene viva la tradición ceremonial. Sobre el cuadrilátero y sus adyacencias, estos cuerpos emplumados no interpretan la danza desde la ficción, sino desde una práctica y creencia que sigue siendo parte de su vida cotidiana.

Y aquí el sonido del caracol resuena en la arena con la misma fuerza y sonoridad que la mentada de madre que un aficionado lanza al réferi: ¡"Cuéntale, panda"!. (Le dice así porque va de negro y su rostro luce un maquillaje de calavera). Esa línea, que no estaba en el guion, da rienda suelta a miles de gargantas que gritan sin cesar.

Pese a que es espectáculo, y no lucha libre de verdad, conserva la dimensión participativa que caracteriza al público luchístico. Los gritos, la interacción y la descarga emocional siguen siendo centrales. “Esta onda de gritar, de ser partícipe, de sacar estas cosas que llevas dentro y ponérselas a los personajes… eso lo mantiene”, dice el productor.

La lucha como mito contemporáneo

Uno de los ejes más sugerentes de "Mitos en el ring" es la afinidad que establece entre la lucha libre y las narrativas míticas. Ambas comparten estructuras de oposición —bien y mal, vida y muerte, orden y caos—, pero también una ambigüedad constitutiva.

“A veces el bien no siempre gana y tampoco el mal pierde”, señala Ferreira. “Es algo muy bonito de los mitos y de la vida: esta necesidad de ver al héroe caer, de entender que también el mal puede vencer”. Esta lectura rompe con la lógica maniquea y se acerca más a la complejidad de los relatos prehispánicos, donde la destrucción puede ser también origen.

Al final, no hay máscaras ni cabelleras en riesgo, pero en ese equilibrio entre innovación y tradición radica buena parte del atractivo y hace que la Arena México se convierta en un laboratorio donde el espectáculo popular dialoga con una construcción escénica contemporánea.

“Para el aficionado va a ser algo totalmente nuevo, porque no es una función de lucha libre, es un espectáculo más enfocado hacia la danza, hacia el teatro, hacia el performance”, concluye Ferreira.

"Mitos en el ring"

Producción: La Casa Murmura

Arena México (Doctor Lavista 189, Doctores, CDMX)

Los jueves del 11 de junio al 30 de julio, 20h (La función de 18 de junio se recorre al sábado 20)

Boletos: en Fever o en taquilla

Cartel de luchadores CMLL:

Start Jr , India Sioux, Akuma, Fugaz, Metálica, Suicida, Futuro, Raider, Capitán Suicida, Hermanos Calavera y Max Start