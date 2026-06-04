Consumo responsable impulsa cambios de fondo en el ambiente

En un contexto marcado por la presión ambiental, el aumento de residuos y la necesidad de optimizar el gasto familiar, el consumo comienza a ser analizado no solo como una práctica económica, sino como un factor con impacto directo en la sostenibilidad. En México, donde se generan más de 120,000 toneladas de residuos sólidos al día, de acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), una parte relevante de estos desechos proviene de envases y empaques asociados a productos de consumo cotidiano.

Este escenario ha impulsado la discusión sobre modelos de compra que prioricen la eficiencia en el uso de recursos. Entre ellos, el formato de clubes de precios y las compras por volumen han cobrado relevancia al reducir la frecuencia de adquisición de productos y, en algunos casos, disminuir el uso de materiales de empaque por unidad de producto. Aunque no se trata de una solución única al problema de los residuos, sí representa un cambio en la lógica de consumo que busca equilibrar conveniencia, costo y menor impacto ambiental.

El análisis del comportamiento del consumidor muestra una tendencia hacia decisiones más informadas, en las que el precio ya no es el único factor determinante. Cada vez más hogares consideran aspectos como la durabilidad de los productos, el tipo de materiales utilizados en sus envases y la posibilidad de reciclarlos. En este contexto, las marcas propias de grandes cadenas comerciales han comenzado a incorporar criterios de sostenibilidad en su diseño y distribución.

Un caso representativo es el de Member’s Mark, línea de marca propia asociada a Sam’s Club, que ha integrado materiales reciclados posconsumo (PCR) en parte de sus productos. De acuerdo con el Informe de Sustentabilidad de Walmart de México y Centroamérica 2025, alrededor del 73.4% de los empaques de marcas propias son reciclables, además de que se han habilitado espacios de acopio posconsumo en distintas entidades del país, como Ciudad de México, Estado de México, Michoacán y Yucatán.

Entre los ejemplos de esta estrategia se encuentran productos como suavizante de ropa elaborado con 60% de contenido reciclado posconsumo, así como jabón líquido antibacterial en presentaciones de cinco litros con 25% de PCR. También se han desarrollado empaques con materiales monomateriales, como el polietileno, en productos congelados, lo que facilita su reciclaje al reducir la complejidad en los procesos de separación y recuperación de materiales.

La discusión sobre sostenibilidad en el consumo también se relaciona con la eficiencia logística. Las presentaciones de mayor volumen, como envases grandes frente a múltiples unidades pequeñas, pueden contribuir a disminuir el uso de empaques individuales y optimizar el transporte de mercancías, lo que impacta en la huella de carbono asociada a la distribución. Sin embargo, estos beneficios dependen del comportamiento del consumidor y de la infraestructura de reciclaje disponible.

A este panorama se suma la digitalización de procesos de compra, que ha modificado la experiencia del consumidor en tiendas de autoservicio. Herramientas como sistemas de pago móvil y tickets digitales reducen el uso de papel y agilizan las transacciones. Aunque su impacto ambiental directo puede ser limitado en comparación con otros factores, forman parte de una transición hacia modelos operativos más eficientes.

En conjunto, estos elementos reflejan una transformación gradual en la forma en que se entiende el consumo. La sostenibilidad deja de ser un concepto aislado para integrarse en decisiones cotidianas que van desde el tipo de empaque hasta la manera en que se realiza la compra. En este proceso, el reto sigue siendo equilibrar accesibilidad, hábitos de consumo y capacidades reales de reciclaje, en un entorno donde las soluciones dependen tanto de la industria como de los consumidores.