Alianza fortalece alimentación infantil en Ecatepec

Ecatepec de Morelos, uno de los municipios más poblados del país y con profundos contrastes sociales, enfrenta desde hace años retos estructurales vinculados a la pobreza urbana, la inseguridad alimentaria y la falta de acceso equitativo a servicios básicos. En este contexto, la alianza entre Fundación PepsiCo México y Comedor Santa María A.C adquiere relevancia al reforzar la operación de un espacio comunitario que atiende diariamente a niñas y niños en situación de vulnerabilidad alimentaria.

La iniciativa contempla un donativo de un millón de pesos por parte de Fundación PepsiCo México, recurso que será destinado a la operación durante 2026 del Comedor Santa María Ecatepec II. Este apoyo busca garantizar la continuidad de un servicio esencial en una zona donde múltiples familias enfrentan limitaciones económicas que impactan directamente en la calidad y frecuencia de sus alimentos.

Ecatepec es un territorio marcado por una alta densidad poblacional, expansión urbana acelerada y brechas socioeconómicas que se reflejan en distintos indicadores de bienestar. En colonias populares del municipio, el acceso a alimentos nutritivos se ha convertido en un desafío cotidiano, especialmente para hogares encabezados por mujeres o con ingresos informales. En este escenario, los comedores comunitarios se han consolidado como una red de apoyo fundamental para mitigar carencias alimentarias.

El Comedor Santa María Ecatepec II cuenta con 14 años de operación continua y, desde su apertura, ha brindado más de 965,000 comidas, consolidándose como un punto clave de atención social en la zona. Actualmente, este espacio alimenta y acompaña a más de 500 niñas y niños, ofreciendo no solo alimentos, sino también un entorno de cuidado y acompañamiento que contribuye a su desarrollo integral.

De acuerdo con información del propio comedor, el 60% de las familias encuestadas ha reportado haberse quedado con hambre en algún momento debido a la insuficiencia de alimentos en el hogar, lo que refleja la persistencia de condiciones de inseguridad alimentaria en la comunidad. Este dato subraya la importancia de mantener y fortalecer redes de apoyo que atiendan de manera directa a la niñez en contextos de alta vulnerabilidad.

El donativo forma parte del programa Hambre Cero de Fundación PepsiCo México, una estrategia orientada a impulsar iniciativas que contribuyan a mejorar el acceso a la alimentación en comunidades prioritarias. Desde 2012, la fundación ha invertido más de 35.3 millones de dólares en proyectos sociales en el país, beneficiando a más de 6.3 millones de personas mediante programas enfocados en seguridad alimentaria, acceso al agua y desarrollo comunitario.

Durante la presentación de la iniciativa, la representación de la fundación destacó la importancia de las alianzas entre sector privado y organizaciones sociales para generar impacto sostenible. “Creemos que generar oportunidades también implica fortalecer espacios comunitarios que acompañan diariamente a quienes más lo necesitan”, señaló Leonor Quiroz, directora senior de Comunicación Corporativa e Impacto Social de PepsiCo México.

Por su parte, la fundadora de Comedor Santa María A.C., Alicia Mier y Terán, subrayó el impacto de la alimentación adecuada en el desarrollo infantil. “Estamos convencidos de que niñas y niños con acceso a una alimentación adecuada fortalecen su bienestar, mejoran su salud y amplían sus oportunidades de desarrollo”, afirmó.

La colaboración entre ambas organizaciones refuerza la importancia de sostener modelos comunitarios en territorios con altos niveles de vulnerabilidad. En Ecatepec, donde las desigualdades sociales son parte del día a día, este tipo de iniciativas representan no solo asistencia inmediata, sino también una apuesta por el bienestar y las oportunidades a largo plazo para la niñez.