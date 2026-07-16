Proponen empresas comunitarias para frenar la pobreza indígena

En México, 61% de la población indígena vive en condiciones de pobreza, mientras que en Chiapas, Guerrero y Oaxaca casi seis de cada 10 habitantes enfrentan esta situación, por lo que las empresas comunitarias representan una alternativa para generar empleo, ingresos y desarrollo sostenible, señaló Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP).

La organización civil indicó que la pobreza en los pueblos indígenas y en las zonas rurales constituye una deuda histórica, por lo que propuso fortalecer este modelo productivo basado en organizaciones campesinas e indígenas que combinan el desarrollo económico con el cuidado del medio ambiente.

Según se detalló, las empresas comunitarias producen bienes como café, miel, bebidas de fruta natural y textiles, entre otros, mediante esquemas de participación colectiva en los que las personas trabajadoras, productoras y consumidoras se organizan para comercializar productos de alto valor agregado.

Además, se destacó que este modelo genera un “triple impacto”: económico, social y ambiental, al crear empleos, fortalecer las economías locales y promover el manejo sustentable de los recursos naturales.

También, se dio a conocer que en el país existen alrededor de 5,000 empresas comunitarias, mientras que el conjunto del sector social de la economía genera cerca de 2 millones de empleos remunerados y aporta aproximadamente 1.6% del Producto Interno Bruto (PIB), con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Como parte de una estrategia para visibilizar este tipo de iniciativas, el Grupo Promotor de la Economía Social y la Universidad Iberoamericana lanzaron la segunda temporada del podcast ECOSS. "Platicando de Empresas Comunitarias".

Acción Ciudadana Frente a la Pobreza sostuvo que dar mayor visibilidad a las empresas comunitarias permitirá impulsar políticas públicas de fomento y construir alianzas con el sector privado, organizaciones civiles e instituciones académicas para ampliar su impacto en las con mayores niveles de marginación.