Ratifican multas contra México Tiene Vida

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dejó firme las sanciones interpuestas por el INE en contra de la organización México Tiene Vida, A.C., por diversas irregularidades en sus gastos lo que en parte frenó sus intenciones de convertirse en partido político nacional.

Por mayoría de votos, el TEPJF confirmó una multa de 565,700 pesos impuesta por el INE en contra de la organización encabezada por Eduardo Zamarripa Cortés y el empresario Jorge Garza Talavera, de ideales conservadores, y al que se le negó el registro para convertirse en partido nacional.

Se determinó que fue acreditado el origen indebido de los recursos mediante una valoración integral de las pruebas, entre ellas, la coincidencia de cantidades y temporalidad entre los depósitos. El TEPJF reiteró que las organizaciones en proceso de registro tienen prohibido recibir aportaciones de entes impedidos, siendo su responsabilidad demostrar el origen lícito de los fondos.

Según las investigaciones del INE, México Tiene Vida no rechazó la aportación de 779,000 pesos proveniente de la empresa mercantil “Constructora Alcaba, S.A. de C.V.” que supuestamente fue entregado a través de una simpatizante.

“La autoridad electoral acreditó que los recursos que una simpatizante aportó a la organización provenían de una empresa de carácter mercantil, conducta expresamente prohibida por la normatividad electoral”, señaló el TEPJF.

Según cifras del INE, la agrupación “México tiene Vida” es la que presentó más inconsistencias en sus gastos, ya que reportó ingresos por 17.5 millones de pesos, pero de esta cifra 3.7 millones (23.8%) presentan irregularidades, lo que le generó una multa de 2.5 millones de pesos.

Asimismo, "México Tiene Vida" fue la que cometió más faltas en el proceso para constituirse como partido, pues entre los casos más graves se encuentra un acto de soborno a un funcionario del INE durante la celebración de una asamblea que fue cancelada por falta de quórum.

Fue así que se planteó una multa de 70,386 pesos a la organización, aunado a que se instruyó a la Dirección Jurídica del instituto para presentar la denuncia correspondiente ante la FGR debido a la gravedad del asunto.

Además de que esta organización también presentó más de 5,000 credenciales de elector alteradas, simuladas o fotocopiadas para su proceso de afiliación.