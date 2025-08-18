Economía de Chile crece 3.1% en segundo trimestre: Banco Central

El Producto Interno Bruto (PIB) de Chile avanzó un 3.1% en el segundo trimestre, según datos divulgados el lunes por el Banco Central. El PIB desestacionalizado subió un 0.4% en el período.

"Desde la perspectiva del origen, el aumento del producto interno bruto (PIB) se explicó, principalmente, por las actividades de servicios personales, comercio, minería e industria manufacturera", dijo el organismo.

"El segundo trimestre registró un día hábil menos que el año anterior, con un efecto calendario de -0.2 puntos porcentuales", agregó. La demanda interna, en tanto, aumentó 5.8% reflejo del crecimiento de la inversión y, en menor medida, del consumo de los hogares.

La minería anotó un crecimiento de 4.0%, debido a una mayor producción de cobre -la mayor exportación del país- y, en menor medida, de minerales no metálicos. "El aumento observado en la minería del cobre fue consecuencia de un mayor rendimiento en plantas concentradoras, coherente con mejores leyes del mineral", detalló.