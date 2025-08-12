Bachelet alerta sobre retrocesos democráticos y su impacto en derechos de las mujeres

La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, consideró que actualmente, en muchos lugares del mundo la democracia está bajo peligro, lo cual también hace peligrar los derechos de las mujeres.

Al ofrecer una conferencia magistral, en el marco de la VII Conferencia ordinaria de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA), la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, también destacó que es vital reflexionar, criticar y constructivamente identificar cuáles son aquellas propuestas que las mujeres deben seguir impulsando para defender sus derechos.

"La democracia está bajo peligro y al estar la democracia bajo peligro en muchos lugares, también los derechos de las mujeres están bajo peligro", alertó.

Desde el Alcázar del Castillo de Chapultepec, la expresidenta chilena también advirtió sobre la existencia de grupos extremos que explícitamente son misóginos, ya que cargan con un discurso antimujeres y han crecido además en muchas partes del mundo, en los jóvenes con misoginia y antifeminismo.

"Entonces estamos en un momento en la historia en que tenemos que defender la democracia y necesitamos para eso muchas más mujeres", recalcó.

En este contexto, y al compartir lo que calificó como algunos aprendizajes a partir de su trayectoria tanto de la política nacional como expresidenta de Chile, recalcó que las mujeres han "estado excluidas de muchos espacios que estaban muy masculinizados y aún muchos siguen estando muy masculinizados, a pesar de que hemos avanzado".

Por ello, insistió que el diagnóstico está claro: necesitamos más mujeres en todos los espacios de poder, al tiempo que lamentó que persisten barreras estructurales, como la violencia política de género que, dijo, ha evolucionado, especialmente en el ámbito digital, mientras que en muchos lugares las mujeres enfrentan retrocesos alarmantes.

"Sólo en seis países las mujeres ocupan la mitad de los escaños parlamentarios y únicamente nueve países han alcanzado la paridad de género en sus gabinetes ministeriales, y el 87% de las ministras que encabezan carteras son relacionadas con género e igualdad, menos del 15% lidera áreas como agricultura, energía, defensa o transporte.

"Digo esto por dos cosas: necesitamos inclusión, necesitamos tener más espacio, pero no necesitamos ser vistas siempre como la cuidadora de los otros o que solamente podemos preocuparnos de los derechos de las mujeres", enfatizó.

Asimismo, destacó que si bien ha aumentado la presencia de las mujeres en los gabinetes, está todavía mucho menos en aquellos temas que se llaman "duros", ya que alertó que persiste una visión limitada sobre el liderazgo que las mujeres pueden ejercer. "Se nos asocia con lo social, con los cuidados, con lo asistencial, con las mal llamadas habilidades blandas. Las sociedades muchas veces buscan liderazgos considerados fuertes y eso se supone que son liderazgos masculinos", consideró.

Por ello, finalizó expresando que no se trata sólo de una cuestión de justicia y de igualdad, sino también de mejorar la calidad de la política, así como la toma de decisiones y fortalecer nuestra democracia.

"La presencia activa mujeres en la política con frecuencia conduce a políticas que promueven la igualdad de género", subrayó.

Por su parte, al cerrar los trabajos de la VII Conferencia ordinaria de la AMEA, la magistrada Soto Fregoso dijo que las mujeres deben hacer conciencia de los caminos que pueden abrir a otras, y aseguró que “queremos el poder para transformar desde nuestra perspectiva lo que queremos del entorno y de las sociedades, de los espacios en los que podemos incidir”.