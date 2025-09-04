Departamento Justicia EU abre caso penal por fraude hipotecario contra Cook de la Fed

El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación penal por fraude hipotecario contra la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, y emitió citaciones para un gran jurado tanto en Georgia como en Michigan, según documentos vistos por Reuters y una fuente conocedora del asunto.

La investigación, que siguió a una remisión penal del director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda, Bill Pulte, está siendo dirigida por Ed Martin, quien fue designado por la fiscal general Pam Bondi como fiscal federal adjunto especial para ayudar con las investigaciones de fraude hipotecario que involucran a funcionarios públicos.

En el caso estará apoyado por las oficinas de los fiscales federales en el Distrito Norte de Georgia y el Distrito Este de Michigan, según indicó la fuente, que pidió permanecer en el anonimato ya que el asunto no es público.

Pulte, que fue nombrado por Trump, acusó a Cook de cometer fraude al listar más de una propiedad como residencia principal cuando solicitó hipotecas, potencialmente para asegurar tasas de interés más bajas. Cook posee propiedades en Michigan, Georgia y Massachusetts.

Trump anunció el despido de Cook por las acusaciones de fraude hipotecario de Pulte contra ella, lo que la llevó a presentar una demanda contra su intento de cese.

El abogado de Cook, el prominente letrado de Washington Abbe Lowell, dijo que el Departamento de Justicia (DoJ, por sus siglas en inglés) busca inventar nuevas justificaciones para la extralimitación de Trump al despedir a la gobernadora de la Fed.

"Él quiere cobertura, y ellos se la están proporcionando. Las preguntas sobre cómo la gobernadora Cook describió sus propiedades de vez en cuando, que hemos comenzado a abordar en el caso pendiente y continuaremos haciéndolo, no son fraude, pero no se necesita nada para que este DoJ emprenda una nueva investigación politizada, y parece que acaban de hacerlo de nuevo", dijo Lowell.

El caso, que acabará probablemente ante la Corte Suprema, tiene ramificaciones para la capacidad de la Fed de fijar la política de tasas sin tener en cuenta los deseos de los políticos, ampliamente considerada como crucial para la capacidad de cualquier banco central de mantener la inflación bajo control.