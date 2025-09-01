La Fed debe ser independiente, pero ha cometido errores, señala Bessent

Scott Bessent, secretario del Tesoro, dijo ayer 01 de septiembre, que la Reserva Federal (Fed) es y debe ser independiente, pero afirmó que ha “cometido muchos errores”, y defendió el derecho del presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, a despedir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, por las acusaciones de fraude hipotecario.

Trump lleva meses criticando a la Fed y a su presidente, Jerome Powell, por no recortar las tasas de interés, y recientemente apuntó contra Powell por una costosa remodelación de la sede del banco en Washington.

“La Fed debe ser independiente. La Fed es independiente, pero yo, yo también creo que han cometido muchos errores”, mencionó Bessent a Reuters en una entrevista.

Al preguntarle si los esfuerzos de la administración para destituir a Cook parecen un intento de dar a Trump la oportunidad de nombrar una mayoría en la junta de gobernadores, Bessent expresó: “Bueno, ¿o es que tienes que hacer el trabajo de la Fed por ellos?”.

Los bancos centrales independientes se consideran cruciales para la estabilidad del sistema financiero mundial.

Bessent señaló que la composición del consejo de la Fed –con gobernadores de bancos regionales– significaba que el Presidente no podía “apilar el consejo”.

El funcionario estadounidense rechazó la idea de que los mercados estén perturbados por las medidas de la administración Trump. “(El) S&P está en un nuevo máximo y los rendimientos de los bonos están bien. Así que aún no hemos visto nada”, dijo.

Bessent considera que Cook debe ser destituida o dimitir si las acusaciones en su contra son ciertas, y señaló que ella no las ha negado.

Trump despidió la semana pasada a Cook, la primera mujer negra en formar parte de la Junta de Gobernadores de la Fed, después de que el jefe de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda de EU nombrado por Trump, William Pulte, la acusara de fraude hipotecario. Pulte pidió al Departamento de Justicia que investigue la denuncia.

El Departamento no ha presentado cargos contra ella.

Cook y sus partidarios sostienen que las acusaciones de fraude son un pretexto para destituirla y que Trump pueda nombrar a un aliado en el banco central que promueva sus deseos políticos. Cook ha demandado a Trump y a la Fed, alegando que Trump no tenía autoridad legal para destituirla.

La administración Trump dice que Cook describió propiedades separadas en Michigan y Georgia como residencias principales en solicitudes de hipotecas en el 2021, lo que podría haberle dado tasas de interés preferenciales.

La aún gobernadora ha dicho que incluso si las acusaciones fueran ciertas, no serían motivo de destitución porque la supuesta conducta ocurrió antes de que fuera confirmada por el Senado y asumiera el cargo en el 2022.

“Me ha sorprendido mucho que la Fed no haya hecho una revisión independiente”, dijo Bessent.

“Ella no ha dicho que no lo hizo. Sólo ha dicho que el Presidente no puede despedirla. Hay una gran diferencia”.