Waller, de la Fed, asegura que el banco central se mantendrá independiente

Christopher Waller, gobernador de la Reserva Federal (Fed), afirmó ayer 03 de septiembre, que el banco central estadounidense se ha mantenido independiente de interferencias políticas e insistió en que así seguirá siendo.

“La independencia de la Fed es fundamental para todo lo que hacemos. (...) Hay cosas que preocupan a la gente, pero sigo creyendo que tenemos una Fed independiente”, declaró Waller a CNBC.

Quienes sean designados para dirigir la Fed “actuarán de forma apolítica”, afirmó Waller. “Así que creo que, pase lo que pase, la Fed mantendrá su independencia”.

Waller fue nominado por el presidente estadounidense, Donald Trump, durante su primer mandato presidencial y se le ha mencionado como posible sucesor del actual presidente del banco, Jerome Powell, en el 2026.

Desde su regreso a la Casa Blanca, en enero, Trump ha presionado incansablemente a favor de recortes en las tasas de interés, y con frecuencia critica a Powell.

Inflación, principal preocupación

Por otra parte, Raphael Bostic, presidente de la Fed de Atlanta, señaló que la alta inflación sigue siendo el principal riesgo para la Fed, aunque es probable que la evidencia de un mercado laboral más débil justifique un único recorte de tasas de interés de un cuarto de punto este año.

Tras cuatro años con la inflación por encima del objetivo de 2.0% de la Fed, “la estabilidad de los precios sigue siendo la principal preocupación”, afirmó el funcionario.

“Siguen sin estar claras todas las implicaciones de la política comercial”.

Bostic dijo que las empresas no podrán evitar subir los precios debido al aumento de los aranceles a la importación durante mucho más tiempo, y que el impacto total podría tardar meses en materializarse.

Política monetaria, correcta

Alberto Musalem, presidente de la Fed de San Luis, expresó que la política monetaria del banco central estadounidense está en el lugar correcto dados los datos económicos actuales, en declaraciones que no dieron una señal clara de si apoya un recorte de las tasas este mes.

“El actual ajuste modestamente restrictivo de la tasa de interés es coherente con el actual mercado laboral de pleno empleo y la inflación subyacente casi un punto porcentual por encima del objetivo de 2.0% de la Fed”, mencionó.