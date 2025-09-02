Economistas respaldan a Lisa Cook de la Fed

Casi 600 economistas firmaron una carta abierta para expresar su apoyo a la gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Lisa Cook, y a la independencia del banco central estadounidense, mientras la funcionaria lucha contra el intento del presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, de despedirla.

“Una buena política económica requiere instituciones monetarias creíbles”, afirma la carta, entre cuyos 593 firmantes, hasta ayer 02 de septiembre, se incluyen premios Nobel y exfuncionarios del gobierno estadounidense.

“Las instituciones monetarias creíbles, a su vez, requieren la independencia de la Reserva Federal”, añade la carta.

El apoyo llegó después de que Trump anunciara la semana pasada, en su plataforma Truth Social, la destitución inmediata de Cook debido a acusaciones de fraude hipotecario.

Cook está impugnando su destitución en los tribunales.

Ayer sus abogados rebatieron la justificación de Trump para despedirla y argumentaron que no se le dio la oportunidad de refutar de forma significativa las acusaciones en su contra.

La carta abierta, firmada por varios economistas, señalaba que “recientes declaraciones públicas sobre la gobernadora Cook, incluyendo amenazas de destitución y la afirmación de que ha sido despedida, han llegado junto con acusaciones sin fundamento”.

“Este enfoque amenaza el principio fundamental de la independencia del banco central”, advertía la misiva.