Cumbre Celac deja compromisos por 500 millones de dólares a Colombia

La conclusión de las negociaciones más significativas de la Cumbre Celac-UE 2025 fueron compromisos para Colombia por 500 millones de dólares: En primer lugar, CAF Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe aprobó un paquete de 300 millones de dólares para modernizar aeropuertos de Colombia; otro plan de financiamiento de 40,000 millones de dólares para acelerar la transición verde en América Latina, y el Banco Europeo de Inversiones confirmó un proyecto en Colombia de 200 millones de dólares para una central de energía solar.

CAF confirmó que aprobó un crédito por 300 millones de dólares destinado a financiar la modernización y ampliación del sistema aeroportuario colombiano, en línea con las inversiones estratégicas del Plan 2025-2030 del Gobierno Nacional.

Los recursos serán canalizados a través de la Aeronáutica Civil y se enfocarán en obras de infraestructura, ampliación de pistas y actualización tecnológica en todo el país. Allí se contempla la ampliación del aeropuerto de Santa Marta y de Tolú, en el Golfo de Morrosquillo, y la modernización tecnológica y de radares en todo el territorio nacional. En el caso del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Santa Marta se moverán 100 mdd, con lo que se permitirá operar aeronaves de mayor capacidad y fortalecer las rutas internacionales.