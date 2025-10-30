El crecimiento de la zona euro superó las expectativas

La economía de la zona euro creció más rápido de lo esperado en el tercer trimestre del 2025, según datos oficiales publicados ayer 30 de octubre, impulsada por un crecimiento mejor de lo previsto en Francia a pesar de la agitación política en la segunda economía más grande de Europa.

La agencia de datos de la Unión Europea (UE) indicó que la zona monetaria única de 20 países registró un crecimiento de 0.2% durante julio-septiembre con respecto al trimestre anterior.

“Si bien esperamos una aceleración gradual del crecimiento durante el próximo año, seguimos siendo cautelosos a la hora de marcar esto como el inicio de un repunte del crecimiento, dada la incertidumbre nacional y mundial”, dijo Bert Colijn de ING Bank en una nota.

Los datos del jueves también mostraron que la economía de la zona euro creció sólo 0.1% en el segundo trimestre de este año.

La economía de la UE, compuesta por 27 países, creció 0.3%, tras registrar un crecimiento de 0.2% entre abril y junio.

La economía de la zona euro se vio respaldada por datos sorprendentes procedentes de Francia.

A pesar de la inestabilidad política vinculada a la enorme deuda y el déficit del país, la economía francesa creció 0.5% en el tercer trimestre.