China prorroga una investigación sobre carne vacuna importada, un alivio para los proveedores

China amplió tres meses más una investigación a las importaciones de carne de vacuno, informó el miércoles el Ministerio de Comercio, lo que da un respiro a proveedores mundiales que temen la perspectiva de restricciones comerciales, cuando la industria local intenta reducir un exceso de oferta.

La investigación, iniciada en diciembre, se da en un contexto en que la ralentización de la demanda reduce las importaciones y el consumo en el mayor mercado del mundo, pero no se centra en un país concreto.

Sin embargo, las medidas comerciales para reducir las importaciones afectarían a grandes proveedores como Argentina, Australia, Brasil y Estados Unidos.

Según el Ministerio, la investigación se prolongará hasta el 26 de noviembre, alegando "el gran volumen de trabajo de investigación y la complejidad del caso".

También se comprometió a garantizar un entorno comercial mundial "sano y estable" mediante la comunicación con todas las partes.

"Es sin duda un alivio para los exportadores de carne de vacuno", dijo Even Rogers Pay, analista agrícola de Trivium China.

"La prórroga da a Pekín unos meses para ver si la industria nacional puede recuperar la rentabilidad sin salvaguardias y, con suerte, para avanzar en otros asuntos con los principales exportadores de carne de vacuno".

China importó un récord de 2.87 millones de toneladas de carne de vacuno en 2024, pero las importaciones bajaron en el primer semestre un 9.5% interanual, a 1.3 millones de toneladas.