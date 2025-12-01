La caída del sector manufacturero estadounidense se agrava en noviembre

El sector manufacturero estadounidense se contrajo por noveno mes consecutivo en noviembre, con las fábricas enfrentándose a una caída de los pedidos y un aumento de los precios de los insumos, mientras persistía el lastre de los aranceles a la importación.

El Instituto de Gerencia y Abastecimiento indicó el lunes que su índice de gerentes de compra (PMI) manufacturero cayó a 48.2 el mes pasado, frente al 48.7 de octubre.

Una medición menor a 50 indica contracción en el sector manufacturero, que representa el 10.1% de la economía.

Aun así, el PMI se mantuvo sobre 42.3, un nivel que, según el ISM, con el tiempo es coherente con una expansión de la economía en general. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el PMI subiría a 49.0.

El informe del Libro Beige de la Reserva Federal de la semana pasada ya había indicado que el gasto general de los consumidores siguió disminuyendo a mediados de noviembre.

Los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos plantearon el mes pasado dudas sobre la legalidad de los aranceles de Trump, alimentando la especulación de que serían anulados y causarían más caos, ya que se espera ampliamente que cambie a otras tácticas comerciales en caso de un fallo adverso.

Trump ha defendido los aranceles como necesarios para proteger la fabricación nacional, aunque los economistas han argumentado que es imposible restaurar la industria a su antigua gloria debido a problemas estructurales, incluida la escasez de trabajadores.

El subíndice de nuevos pedidos prospectivos del ISM bajó a 47.4 el mes pasado, desde 49.4 en octubre. Esta medida se ha contraído en nueve de los últimos 10 meses. Los aranceles han elevado los precios de algunos bienes, frenando la demanda. Los pedidos pendientes siguieron disminuyendo, aunque las exportaciones mejoraron ligeramente.

A pesar de la debilidad de los pedidos de bienes de fábrica, los fabricantes pagaron más por los insumos el mes pasado, una señal de que la inflación podría seguir siendo alta por un tiempo. Los precios pagados aumentaron a 58.5 desde los 58.0 del mes anterior.

El empleo en las fábricas disminuyó, probablemente porque los fabricantes continuaron con lo que el ISM describió antes como "aceleración de las reducciones de personal debido a la incertidumbre de la demanda a corto y mediano plazo".