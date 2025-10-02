La desaceleración de la industria manufacturera estadounidense continúa

El sector manufacturero estadounidense se contrajo por séptimo mes consecutivo durante septiembre, aunque lo hizo a un ritmo ligeramente más lento gracias a la mejora de la demanda y la producción.

El índice manufacturero del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) subió hasta 49.1 puntos el mes pasado, ligeramente por encima de 48.7 puntos registrado en agosto.

Sin embargo, a pesar de la leve mejora, la cifra se mantuvo por debajo del umbral de 50 puntos que separa la expansión de la contracción.

“En septiembre, la actividad manufacturera de EU se contrajo a un ritmo ligeramente más lento, siendo el crecimiento de la producción el factor más importante en la ganancia de 0.4 puntos porcentuales del PMI manufacturero”, afirmó en un comunicado Susan Spence, presidenta de la encuesta del ISM.

Sin embargo, añadió que el descenso en los índices de nuevos pedidos y existencias superó el aumento en el índice de producción, lo que hizo que la mejora fuera “insignificante”.

El estado de ánimo entre los encuestados era sombrío, y uno de ellos señaló que su negocio sigue estando “muy deprimido”, achacando la culpa a los aranceles “extremos” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La aplicación generalizada e inesperada de aranceles por parte del Presidente ha afectado a algunas empresas más que a otras, siendo las que dependen de las importaciones para sus insumos las más perjudicadas.

“Los aranceles siguen generando gastos adicionales”, señaló un encuestado de una empresa de productos petrolíferos y del carbón.

“Los aranceles sobre el acero nos están matando”, señaló otro encuestado de una empresa manufacturera.