El Banco Mundial advierte que el mundo en desarrollo no está fuera de peligro

La brecha entre los costos del servicio de la deuda de los países en desarrollo y el nuevo financiamiento alcanzó un máximo de más de 50 años, de 741,000 millones de dólares entre el 2022 y el 2024, dijo el Banco Mundial (BM), instando a los países a aprovechar las condiciones financieras globales más relajadas para poner sus casas en orden.

En su Informe Anual sobre Deuda Internacional, el prestamista con sede en Washington también encontró que los pagos de intereses generales habían alcanzado un récord de 415,400 millones de dólares en el 2024, a pesar de cierto alivio por la caída de las tasas de interés globales.

“Las condiciones financieras mundiales pueden estar mejorando, pero los países en desarrollo no deben engañarse: no están fuera de peligro”, dijo en el informe el economista jefe del BM, Indermit Gill, y agregó que la acumulación de deuda continúa “a veces en formas nuevas y perniciosas”.

Los mercados de bonos reabrieron para la mayoría de los países al finalizar el largo ciclo global de aumentos de tasas de interés, allanando el camino para miles de millones de dólares en nuevas emisiones. Sin embargo, esto tuvo un costo: las tasas de interés de la deuda en bonos se acercaron a 10% (aproximadamente el doble que antes del 2020) y las opciones de financiamiento a bajo costo se redujeron.

Los países emergentes también recurren cada vez más a los mercados de deuda interna para financiarse.

En 50 países, la deuda interna creció a un ritmo más rápido el año pasado que la deuda externa.