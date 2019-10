El tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) será ratificado a más tardar en noviembre próximo por el Congreso estadounidense y canadiense, y por ende será puesto en marcha en enero del 2020, como sucedió con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), dijo Larry Rubin, representante del Partido Republicano de Estados Unidos en territorio mexicano.

"El T-MEC se va aprobar a más tardar en noviembre, porque para los distritos demócratas, que han sido los que han obstaculizado el mismo, hay mucha presión porque se apruebe ya, y que entre en vigor en enero del 2020", dijo en entrevista en el marco del Foro Forbes negocios 2019.

Para el político sí es inminente que se apruebe T-MEC, de hecho, dijo en la discusión que se lleva en la Cámara baja es el juicio político contra el presidente Donald Trump, que no va progresar y no ira lejos, porque la Cámara alta no lo aprobará y se requieren las dos Cámaras para llevar a cabo esta medida.

"Los demócratas de la Cámara de Representantes lo saben y por ende, el juicio político va tender a bajar y el tema del T-MEC vuelve a cobrar importancia", resaltó Rubin.

El republicano comentó que la ratificación de la modernización del TLCAN crea un marco jurídico y de certidumbre que es importante para los países, que genera crecimiento en materia comercial.

kg