Regreso a clases: recomendaciones para retomar la rutina sin estrés

El regreso a clases después del periodo vacacional de Semana Santa 2026 en México marca uno de los momentos más importantes del calendario escolar, ya que millones de estudiantes de educación básica vuelven a las aulas tras dos semanas de descanso. De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el retorno está programado para el lunes 13 de abril de 2026.

Este reinicio de actividades no sólo implica volver a las tareas y evaluaciones, sino también readaptarse a horarios, responsabilidades y dinámicas escolares, por lo que, en un país donde la rutina familiar se reorganiza durante las vacaciones, especialistas educativos recomiendan una transición gradual para evitar el llamado “choque postvacacional”.

¿Cuándo es el regreso a clases?

Las vacaciones de Semana Santa para el ciclo escolar 2025-2026 se desarrollaron del 30 de marzo al 10 de abril, aunque los alumnos de educación básica dejaron de asistir a las aulas desde el viernes 27 de marzo, fecha en que los profesores tuvieron su Consejo Técnico Escolar del mes.

Lo anterior da paso a un regreso uniforme en todo el sistema educativo nacional marcado para el lunes 13 de abril desde un periodo que se considera como uno de los descansos más extensos dentro del ciclo escolar, por lo que el regreso suele implicar un reajuste importante en distintos hábitos.

Impacto y reajuste del “modo vacaciones”

Durante el descanso, es común que los estudiantes modifiquen sus horarios habituales, duerman más tarde y reduzcan actividades académicas. Este cambio puede dificultar el regreso a la disciplina escolar si no hay una preparación previa.

En México, docentes y psicólogos educativos señalan que el principal reto no es el contenido académico, sino la readaptación emocional y física a la rutina. Por ello, recomiendan iniciar el ajuste desde unos días antes del regreso a clases para evitar fatiga o desmotivación.

Para facilitar la transición, especialistas en educación y salud mental infantil sugieren acciones simples que ayudan a retomar el ritmo escolar de forma gradual y sin presión excesiva, como las siguientes recomendaciones:

Ajustar h o rarios de sueño al menos tres dí as antes del regreso.

Preparar los útiles escolares y uniforme desde el fin de semana previo.

Evitar usar pantallas antes de dormir para regular el descanso.

Retomar las rutinas de alimentación en horarios fijos.

Organizar actividades escolares con una agenda visual sencilla.

Mantener los espacios de conversación para reducir la ansiedad.

Este tipo de medidas ayudan a que el regreso no se perciba como un cambio brusco, sino como una transición progresiva hacia la normalidad escolar.

Claves para la adaptación

El regreso a clases no sólo depende de los estudiantes, sino también del acompañamiento familiar y escolar. En el entorno doméstico, mantener las rutinas estables durante la primera semana ayuda a reforzar hábitos.

Por su parte, los profesores suelen iniciar este periodo con actividades de adaptación antes de entrar de lleno al ritmo de evaluaciones. Este enfoque busca reducir el estrés y facilitar la reincorporación de los alumnos al ambiente académico.

Aunque el regreso a clases puede generar cierta resistencia inicial, también representa una oportunidad para retomar metas académicas y reorganizar objetivos del ciclo escolar.