Baja California: mar, viñedos y atardeceres enriquecen la experiencia del viajero

Baja California es un destino que combina desiertos impactantes, playas de aguas cristalinas y una gastronomía de clase mundial.

Cada uno de sus rincones te invita a hacer una pausa, observar, escuchar y saborear sin prisa, porque siempre hay algo nuevo por descubrir.

Destinos

Aquí tienes algunos lugares imprescindibles que debes conocer si visitas Baja California:

Tijuana

En Tijuana, las calles y plazas están llenas de creatividad, los aromas abren el apetito y la gastronomía se convierte en una experiencia en sí misma, con opciones que van desde mercados locales hasta restaurantes innovadores, además de recorridos de arte urbano y una vida nocturna vibrante que complementa cada visita.

Rosari to

Ofrece una conexión más relajada con el Pacífico, donde las olas marcan el ritmo y los atardeceres pintan el cielo con tonos intensos; aquí se puede surfear, cabalgar sobre la arena, visitar galerías de arte y disfrutar de festivales culturales, en un ambiente donde todo fluye con naturalidad.

Tecate

El paisaje cambia y el entorno invita a desconectarse, respirar aire puro y disfrutar de actividades al aire libre. Entre montañas y encinos, se pueden recorrer rutas de ciclismo, visitar cervecerías artesanales, participar en talleres y explorar su centro histórico, donde la tranquilidad se percibe en cada rincón. Una parada obligatoria, es en sus panaderías, legendaria por su pan dulce artesanal cocido en hornos de bóveda. No puedes irte sin probar sus famosas conchas o birotes.

Panaderías que abren las 24 horas del día distinguen al pueblo mágicoAlba Servín

Ensenada

Ofrece una combinación única entre mar y viñedos, con experiencias que destacan por sus sabores y paisajes. Desde la Ruta del Vino hasta el Malecón, es posible disfrutar de mariscos frescos, recorrer mercados, hacer avistamiento de ballenas y transitar por caminos escénicos, mientras cada visita se acompaña de buena comida y vino local.

San Quintín

Más al sur, San Quintín sorprende por su riqueza natural, con campos volcánicos, humedales y bahías que invitan a explorar. Aquí se pueden recorrer senderos, practicar kayak, pesca deportiva y disfrutar de ostiones frescos directamente de la región, en un entorno amplio y poco intervenido.

Mexicali

Aporta una identidad marcada por la mezcla de culturas, reflejada en su gastronomía, museos y vida urbana. Y cuando el plan es relajarse, San Felipe se presenta como una gran opción frente al Mar de Cortés, con aguas tranquilas ideales para kayak, paseos en lancha y días de descanso frente a horizontes abiertos. Además, Mexicali es la sede de la Chinesca, el barrio chino más emblemático de México. Puedes tomar un recorrido por sus túneles subterráneos históricos, aprender sobre la influencia de esta comunidad en la ciudad y admirar los murales del Callejón Reforma.