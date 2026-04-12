De Nutella al iPhone: las marcas que aparecieron en la misión Artemis II

La misión NASA Artemis II volvió a convertirse en tendencia, pero esta vez no por su histórica ruta alrededor de la Luna, sino por un inesperado protagonista: un bote de Nutella flotando dentro de la nave.

Durante una transmisión en vivo desde la cápsula Orion, el frasco apareció cruzando lentamente frente a la cámara mientras los astronautas realizaban tareas técnicas. La escena, aparentemente trivial, se viralizó rápidamente en redes sociales al dejar ver con claridad la etiqueta del producto.

Un momento viral en plena misión

El episodio ocurrió mientras la tripulación, integrada por Christina Koch, Reid Wiseman, Victor Glover y Jeremy Hansen, trabajaba en el interior de la nave.

En el video, recuperado por usuarios, se observa cómo el recipiente flota en microgravedad y atraviesa la escena sin intervención, generando uno de los momentos, más comentados de la misión.

El clip no tardó en detonar teorías: ¿se trataba del primer anuncio publicitario en el espacio?

La reacción de la marca y el debate en redes

La propia marca reaccionó con humor al momento viral. A través de su cuenta en X, celebró haber "Es un honor haber viajado más lejos que cualquier otra extensión en la historia. Llevando las sonrisas a nuevas alturas", alimentando aún más la conversación digital.

Sin embargo, la polémica no se limitó a Nutella. Otros productos identificables también han sido vistos durante la misión, como una crema de la marca Honest (fundada por Jessica Alba) e incluso dispositivos electrónicos como un iPhone, lo que reforzó las sospechas de una posible estrategia de visibilidad comercial.

¿Publicidad encubierta? Esto dice la NASA

Ante la ola de especulaciones en redes sociales, la NASA salió a aclarar que la presencia del frasco de Nutella dentro de la nave no responde a ningún acuerdo comercial ni estrategia de marketing.

La postura oficial fue expresada por Bethany Stevens, secretaria de prensa de la agencia, quien subrayó que la selección de alimentos para la tripulación no está vinculada a marcas.

“La NASA no selecciona las comidas o alimentos de la tripulación en asociación con marcas. Esto no fue un emplazamiento de producto”, afirmó.

La declaración fue emitida originalmente al medio especializado Futurism y posteriormente retomada por diversos medios internacionales.

Aunque el episodio ha generado conversación global, la misión Artemis II mantiene su relevancia científica, ya que se trata del primer viaje tripulado alrededor de la Luna en más de medio siglo, un paso clave para futuras misiones que buscan regresar astronautas a la superficie lunar en los próximos años.

Tras completar su recorrido, la misión fue calificada como un éxito por la NASA, marcando un punto de inflexión en la nueva era de exploración espacial.