Irán afirma que 3,375 personas han muerto en la guerra contra EU e Israel

La Organización de Medicina Forense de Irán anunció este domingo que ha identificado a 3.375 personas muertas desde el inicio de la guerra lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos.

"Durante la reciente guerra que nos ha sido impuesta, se han identificado los cuerpos de 3,375 mártires", señaló Abás Masjedi, máximo responsable de este organismo dependiente del poder judicial, citado por la agencia oficial de noticias Irna.

Masjedi indicó que este balance incluye a 2.875 hombres, sin precisar si se trata de adultos, niños o civiles.

Por su parte, la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, registró hasta el 6 de abril al menos 3,597 muertos, de los cuales 1,665 eran civiles, entre ellos al menos 248 niños.

Debido a las restricciones impuestas a los medios de prensa, la AFP no ha podido verificar de manera independiente estas cifras.