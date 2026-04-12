China Chery prevé ampliar su producción de automóviles en Europa

Chery pretende ampliar su producción de automóviles en Europa mediante colaboraciones con otros fabricantes que le permitan utilizar las fábricas existentes, dijeron ejecutivos de la empresa china.

"La empresa está buscando otras capacidades de producción en Europa", declaró a Reuters Lionel French Keogh, director comercial para Francia de Chery Automobile 9973.HK, al margen de un acto de presentación de las marcas Omoda y Jaecoo del fabricante de automóviles en Francia.

El presidente de Chery, Yin Tongyue, explicó a periodistas que la empresa prefiere utilizar la capacidad de producción existente en lugar de realizar una inversión considerable en una nueva planta de montaje.

"Estos procesos requieren tiempo y dedicación, pero sobre todo establecer las asociaciones locales adecuadas", afirmó Yin. "Espero de verdad que tengamos noticias que compartir con ustedes en los próximos meses".

Yin se negó a comentar con qué fabricantes de automóviles está manteniendo conversaciones o cuántos países está barajando. Sin embargo, afirmó que Francia figura en la lista de posibles ubicaciones.

Al igual que BYD 002594.SZ, Chery ha experimentado un rápido crecimiento desde que comenzó a vender en Europa en 2023. Numerosas marcas chinas ya se han lanzado en Europa, y otras muchas tienen previsto iniciar sus ventas en el continente.

Chery, el mayor exportador de automóviles de China, ya ha invertido en una antigua planta de montaje de Nissan en Barcelona. El fabricante de automóviles tiene como objetivo alcanzar una producción de 200,000 unidades anuales en esa instalación para 2029.

El año pasado, las ventas globales de Chery crecieron casi un 7% a 2.8 millones de vehículos. Los mercados extranjeros fuera de China representaron más del 47% de las ventas.