Tecnología cuántica en México: la UNAM fabrica dispositivos clave para su desarrollo

En el Laboratorio Nacional de Nanofabricación (LaNNaFab) se desarrollan dispositivos con potencial de aplicación en las tecnologías cuánticas, las cuales son “el tren que está partiendo ahora”, aseguró el responsable de este centro de investigación, Wencel José de la Cruz Hernández.

Adscrito al Centro de Nanociencias y Nanotecnología (CNyN) de la Universidad Nacional, está reconocido por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación dentro de su esquema de laboratorios nacionales, recordó en entrevista.

En Laboratorio, dijo, se proyectan, fabrican y caracterizan transistores, resistencias, capacitores y diodos, con énfasis en componentes transparentes y flexibles, a partir de películas delgadas de óxidos semiconductores como materiales activos.

Algunos grupos del CNyN se han enfocado en el depósito y caracterización de películas delgadas semiconductoras tipo p, principalmente películas delgadas de monóxido de estaño, óxido de níquel, óxido de zinc y óxido de cobalto, materiales con propiedades eléctricas, electrocrómicas, catalíticas, capacitivas de interés para la elaboración de dispositivos, puntualizó el universitario.

Cuenta con un “cuarto limpio Clase 100 (ISO 5)” con control estricto de partículas suspendidas en el aire, donde alumnas y alumnos desde licenciatura de Nanotecnología hasta posdoctorado aprenden procesos de fabricación. Esta infraestructura fortalece la formación de recursos humanos.

“Una de nuestras actividades centrales es el diseño y fabricación de dispositivos electrónicos u ópticos. En el caso de los ópticos, desarrollamos guías de ondas para circuitos fotónicos que se emplean para el procesamiento de información cuántica. Esta tecnología podría ofrecer ventajas en tareas específicas frente a la computación clásica, incluidas las supercomputadoras, en el campo conocido como cómputo cuántico”, abundó el también secretario académico del CNyN.

El cómputo cuántico, añadió, se realiza en varias plataformas: una de ellas se basa en átomos fríos, línea que impulsa el Instituto de Física, en Ciudad Universitaria; otra es la de los circuitos fotónicos -donde la información se procesa con luz guiada a través de materiales, un enfoque que trabajan el personal académico y los estudiantes del CNyN.

Este Laboratorio Nacional, prosiguió el especialista, se creó a partir de esfuerzos de investigación en ciencias de materiales; luego de consolidar capacidades de micro y nanofabricación, hoy orienta parte de su labor a la elaboración de dispositivos.

Conocimiento y experiencia

Actualmente participan 18 estudiantes desde licenciatura hasta posdoctorado, quienes adquieren experiencia directa en la fabricación de dispositivos. “Al concluir la licenciatura o la maestría, contar con formación en procesos dentro de un ‘cuarto limpio’ suele abrirles oportunidades de manera inmediata, porque es una habilidad altamente demandada por la industria y centros de investigación”, aseveró.

Los conocimientos, talento y habilidades les abren oportunidades en el extranjero, y hay quienes continúan su formación en Arabia Saudita, Sudáfrica, Europa, Estados Unidos, incluso con becas.

El LaNNaFab, apuntó, tiene como socios a la Universidad de Sonora (UNISON) y al Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE). En el primer caso llevan a cabo la síntesis de nanopartículas de óxidos metálicos silicio para obtener recubrimientos funcionales con aplicaciones en celdas solares.

También el Laboratorio de Interacciones No Lineales y Óptica Cuántica del CICESE, que está asociado al Laboratorio Nacional de Materia Cuántica: Materia Ultrafría e Información Cuántica (LANMAC), elaboró una metodología para fabricar guías de onda tipo cresta que servirá para fabricar circuitos fotónicos; tendrán aplicaciones en tecnologías cuánticas, como comunicación y computación cuántica.

(Con información de la UNAM)