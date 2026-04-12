BTS en México 2026: todo lo que debes saber de sus 3 conciertos en CDMX

Después de casi cuatro años de pausa y con un regreso que rompió récords de audiencia, BTS ya está de vuelta en los escenarios con su nueva gira mundial “ARIRANG”, que incluye tres fechas en México y una expectativa que no deja de crecer.

La banda surcoreana arrancó este tour global en Corea del Sur, respaldada por el éxito de su más reciente álbum y por un concierto de reencuentro que reunió a miles de fans en Seúl y a millones más en streaming.

Ahora, el grupo llevará su espectáculo a América Latina, donde México figura como una de sus paradas clave. Fechas y sede: cuándo serán los conciertos de BTS en México

La agrupación integrada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook se presentará en el Estadio GNP Seguros, antes conocido como Foro Sol, con tres conciertos programados:

Jueves 7 de mayo de 2026

Sábado 9 de mayo de 2026

Domingo 10 de mayo de 2026 (Día de las Madres)

Se trata de uno de los regresos más esperados del K-pop en el país, especialmente porque será la primera vez que BTS se presenta en México desde 2017 como grupo completo.

Boletos agotados

De acuerdo con la información más reciente en plataformas de venta, los tres conciertos de BTS en la Ciudad de México aparecen actualmente sin disponibilidad.

Las fechas del 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros están marcadas como agotadas en venta general, lo que confirma la alta demanda que generó el regreso del grupo al país.

Aunque aún es posible encontrar el botón de “buscar boletos”, este redirige a opciones limitadas o sin inventario activo en la mayoría de las secciones, por lo que se recomienda a los fans mantenerse atentos ante posibles liberaciones de última hora o reventas oficiales.

Cómo será el show: escenario 360° y setlist esperado

Para esta gira, BTS apostó por una producción ambiciosa con escenario 360°, lo que permitirá visibilidad desde prácticamente cualquier punto del estadio.

En cuanto al repertorio, se espera un setlist muy similar al que presentaron en Corea del Sur, con una mezcla de clásicos y temas nuevos del álbum ARIRANG. Entre las canciones que podrían sonar están:

Run BTS

Fake Love

Mic Drop

Butter

Dynamite

Idol

Mikrokosmos

Además de nuevos temas como Hooligan, Aliens o Not Today en versiones renovadas.

El contexto: una gira que podría romper récords

La gira ARIRANG contempla 85 conciertos en 34 ciudades y ha generado tal expectativa que analistas ya anticipan que podría competir en ingresos con el Eras Tour de Taylor Swift.

El arranque en Corea del Sur dejó claro el alcance global del grupo: miles de fans viajaron desde distintos países para verlos, mientras que su concierto de regreso en Seúl reunió a cerca de 100,000 personas.

Su transmisión en Netflix alcanzó 18.4 millones de espectadores a nivel mundial, posicionándose entre lo más visto en decenas de países. Un nuevo capítulo para BTS y el K-pop

El álbum ARIRANG, inspirado en una canción folclórica coreana, marca una nueva etapa para la banda, con temas más introspectivos y una mirada hacia problemáticas globales.

Expertos señalan que este regreso no solo consolida a BTS como la mayor banda masculina del mundo, sino que también refuerza la expansión global de la cultura coreana.

BTS en México: historia y expectativa

México no es nuevo en la historia del grupo, pero sí representa un punto clave en su regreso:

2014: Music Bank en la Arena Ciudad de México

2015: Gira The Red Bullet

2017: Última visita antes del servicio militar

2025: J-Hope se presentó en solitario

Ahora, en 2026, el regreso como grupo completo ha desatado una nueva ola de entusiasmo entre ARMY, una de las comunidades de fans más organizadas del mundo.