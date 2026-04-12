Trump afirma que Estados Unidos comenzará a bloquear el estrecho de Ormuz de inmediato

El presidente Donald Trump declaró el domingo que la Armada de Estados Unidos comenzaría de inmediato a bloquear el estrecho de Ormuz y que interceptaría a todos los buques en aguas internacionales que hubieran pagado un peaje a Irán.

Trump hizo estas declaraciones en una publicación en Truth Social horas después de que las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán concluyeran sin un acuerdo.

El republicano afirmó que la reunión "fue bien, se acordaron la mayoría de los puntos", pero añadió que ambas partes no habían llegado a un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán.

"Con efecto inmediato, la Armada de Estados Unidos, la mejor del mundo, iniciará el proceso de BLOQUEO de todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz", afirmó Trump, quien se opone firmemente a la idea de que Irán cobre un peaje a los buques para atravesar el estrecho.

"También he dado instrucciones a nuestra Armada para que localice e intercepte a todos los buques en aguas internacionales que hayan pagado un peaje a Irán. Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar", afirmó.