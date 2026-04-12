Tianguis Turístico 2026: así buscará CDMX atraer más turismo e inversión

Ciudad de México quiere llegar al Tianguis Turístico México 2026 con una oferta más amplia, una narrativa de ciudad global y una estrategia enfocada en negocios, promoción e innovación. Del 27 al 30 de abril, en Acapulco, la capital participará con una delegación integrada por 70 empresas y asociaciones del sector turístico.

La apuesta no se limita a mostrar atractivos. El objetivo es fortalecer la comercialización de la oferta turística de la capital, abrir nuevas alianzas y reafirmar su lugar en el mapa internacional del turismo, en un momento en el que también busca posicionarse como una de las sedes más visibles rumbo al Mundial 2026.

Oferta turística

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México plantea esta participación como una plataforma de proyección internacional. La capital prevé presentar su oferta ante más de 1,700 compradores nacionales e internacionales, en un entorno que reunirá a 3,950 expositores de más de 45 países.

La Ciudad de México llega al Tianguis Turístico 2026 con el corazón grande, lista para mostrar al mundo su diversidad, su riqueza cultural y su enorme capacidad de innovación. Somos una capital que conecta tradición y futuro, que impulsa el turismo comunitario y que hoy se consolida como un destino líder en el escenario global, además de ser la mejor sede para el Mundial 2026”, dijo la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto Guerrero.

La estrategia incluye promoción turística, innovación tecnológica, fortalecimiento del turismo comunitario, proyección internacional e impulso a acuerdos estratégicos. En otras palabras, la ciudad busca que el Tianguis no sea sólo un escaparate, sino un espacio para concretar encuentros de negocio y ampliar su presencia en mercados clave.

Además, durante el encuentro se prevé anunciar nuevas iniciativas, entre ellas un producto turístico vinculado con los embarcaderos de Xochimilco, así como acciones enfocadas en gastronomía, artesanía y experiencias culturales.

Stand inmersivo

Uno de los elementos centrales será el pabellón de la Ciudad de México, inspirado en la identidad capitalina y en la campaña "La Pelota Vuelve a Casa". El espacio integrará elementos artesanales, recorridos inmersivos y una zona de realidad virtual para mostrar atractivos de la ciudad, recintos culturales, espacios para espectáculos y rutas emblemáticas, como las líneas 2 y 3 del Cablebús.

Promoción de la Pelota Vuelve a Casa, como parte de la campaña para el Mundial 2026.Foto: Cortesía

A esto se sumará el lanzamiento nacional del "Parkour de la Ciudad de México" en Fortnite. Con esta acción, la capital busca entrar en una conversación distinta: la del turismo promovido desde plataformas digitales con alcance masivo. La apuesta también apunta a conectar con públicos jóvenes y abrir nuevas rutas de promoción turística.

Turismo comunitario

La participación de la ciudad también pondrá foco en experiencias locales. Por primera vez, cinco prestadores de servicios de turismo comunitario tendrán una presencia destacada para promover y comercializar sus proyectos. Junto con ellos, productores y artesanos de Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco contarán con un espacio para exhibir y vender sus productos.

Productores y artesanos de las alcaldías: Tláhuac, Milpa lta y Xochimilco contarán con un espacio dedicado para exhibir y vender sus productos en el Tianguis Turístico 2026Foto: Cortesía / Didier Ramírez

Con esta combinación de promoción, tecnología y oferta local, Ciudad de México llegará al Tianguis Turístico 2026 con un enfoque donde quiere vender mejor su diversidad turística, ampliar su visibilidad internacional y aprovechar el escaparate para generar negocio. La meta es consolidarse como un destino competitivo, con capacidad para atraer viajeros, inversión y nuevas alianzas.