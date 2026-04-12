Cinco consejos para elegir los materiales de construcción ideales para tu casa

La elección de materiales de construcción es uno de los factores más determinantes para la calidad, seguridad y durabilidad de una vivienda en México. En un país donde la autoconstrucción marca el desarrollo urbano, tomar decisiones informadas puede hacer la diferencia.

En los últimos años, el mercado ha evolucionado hacia soluciones más eficientes, desde mezclas listas para usar, sistemas de mampostería estructural y ladrillos de alto desempeño pueden reducir errores en obra, mejorar la resistencia y optimizar tiempos de obra.

No obstante, el acceso a estos materiales y, sobre todo, el conocimiento para utilizarlos correctamente es todavía limitado para gran parte de los autoconstructores.

“En México, miles de familias construyen su casa con sus propios ahorros, sin margen para errores. Por eso es fundamental acercarles materiales de última generación a precios accesibles y enseñarles a utilizarlos. Esa es la labor que buscamos impulsar todos los días”, afirmó Oscar Montoya, gerente general de Materiales San Cayetano.

¿Cómo seleccionar materiales de construcción?

Para quienes planean iniciar o continuar la construcción de su casa, expertos de Materiales San Cayetano identifican cinco aspectos clave a considerar:

1. Priorizar materiales certificados

No todos los productos cumplen con estándares mínimos de calidad. Optar por insumos avalados y de marcas reconocidas ayuda a reducir riesgos estructurales y fallas a largo plazo.

2. Capacitarse antes de construir

El conocimiento técnico resulta tan relevante como la calidad del material. Su correcta aplicación incide directamente en la seguridad de la vivienda.

3. Evaluar compatibilidad

No todos los sistemas funcionan bien en conjunto. Elegir productos que se complementen evita fisuras y debilidad estructural.

4. Analizar el costo total

Materiales económicos para la construcción pueden implicar mayores gastos en mantenimiento o correcciones, lo que eleva el costo final de la obra.

5. Apostar la innovación

El uso de mezclas listas y sistemas estructurales modernos contribuye a disminuir errores humanos en la preparación y aplicación de materiales.

Capacitación, el eslabón clave

La combinación entre materiales adecuados y capacitación técnica se vuelve indispensable para mejorar la calidad de la vivienda.

Además de la comercialización de insumos, el acompañamiento técnico comienza a ganar relevancia. Ante ello, Materiales San Cayetano ha impulsado capacitación gratuita en punto de venta, con el objetivo de acercar conocimiento práctico a quienes construyen.