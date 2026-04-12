Banco Mundial: Perspectivas de crecimiento económico para 2026

Las proyecciones de crecimiento económico para 2026 del Banco Mundial reflejan un escenario heterogéneo en América Latina. Mientras algunos países mantienen expectativas sólidas, otros han sido revisados a la baja entre enero y abril, lo que sugiere un entorno global más incierto y con presiones económicas persistentes.

Para México, el pronóstico se mantiene sin cambios en 1.3%, lo que lo coloca entre las economías con menor dinamismo en la región, reflejando una desaceleración respecto a años previos y un entorno de menor impulso interno y externo, tal cifra, de acuerdo con datos del Banco Mundial.

Entre los casos más destacados, Guyana continúa liderando con un crecimiento proyectado de 16.3%, aunque por debajo del 19.6% estimado en enero, mostrando un ajuste relevante pese a su dinamismo.

En contraste, economías como Paraguay mejoraron su expectativa de 3.9% a 4.4%, mientras que Panamá y Argentina registraron ligeras revisiones a la baja, situándose en 3.9% y 3.6%, respectivamente.

En el rango medio, países como Perú (2.7%), Chile (2.4%) y Colombia (2.2%) mantienen crecimientos moderados con ajustes marginales.

En la parte baja del ranking, Brasil presenta una revisión negativa de 2.0% a 1.6%, mientras que Bolivia destaca por una caída más pronunciada, pasando de una expectativa de -1.1% a -3.2%, lo que indica un deterioro significativo en sus perspectivas económicas.

Estás proyecciones evidencian que, aunque América Latina mantiene un crecimiento positivo en general, enfrenta desafíos importantes como la desaceleración global, condiciones financieras más restrictivas y otros factores internos.