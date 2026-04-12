Trabaja Felifer Macías por bienestar de seres sintientes

El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías, ha implementado acciones integrales para proteger el bienestar de los animales de compañía, considerados seres sintientes, a través de la Secretaría del Bienestar Animal.

Durante la sesión del Consejo Ciudadano Temático de Bienestar Animal, espacio de diálogo y colaboración entre ciudadanía y gobierno, se abordaron avances y propuestas relacionadas con el plan anual de trabajo 2026, además se revisaron los ejes rectores que guían las acciones del consejo: ámbito normativo, acciones y programas, vinculación con el sector privado y estrategias de difusión.

Estos temas forman parte de la construcción de propuestas que buscan impulsar iniciativas en favor del bienestar de los seres sintientes, mediante la participación activa y organizada de la ciudadanía.

Cabe recordar que también la Secretaría de Bienestar Animal, para fomentar una cultura de corresponsabilidad por parte de las familias y tutores, han realizado 14 mil 869 esterilizaciones, la colocación de seis mil 411 microchips de identificación, así como 260 adopciones.

Ante la alta participación ciudadana, las Ferias de Bienestar Animal registran una amplia aceptación entre las familias queretanas, quienes expresan su interés en que estos espacios continúen en más colonias y delegaciones, con el objetivo de facilitar el acceso a servicios y fortalecer el bienestar de los seres sintientes en todo el municipio.

A través de estas acciones, Felifer Macías busca fomentar la participación ciudadana y fortalecer la corresponsabilidad de las familias y tutores, al facilitar el acceso a servicios que promueven el cuidado, la protección y el respeto hacia los seres sintientes.

Con estas acciones, el alcalde refrenda su compromiso de trabajar de manera cercana con la ciudadanía y se consolidan las estrategias que permitan avanzar hacia un Querétaro más responsable, empático y comprometido con el bienestar animal.