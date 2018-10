El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2019 liberará unos 500,000 millones de pesos del gasto corriente para reasignarlo a rubros de inversión y gasto social, declaró el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

En Durango, como parte de su gira de agradecimiento, López Obrador destacó que la próxima semana estará más tiempo en la Ciudad de México para comenzar a preparar con su equipo de transición el Proyecto de Presupuesto de Egresos y la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2019.

Destacó que en el proceso de construcción del Paquete Económico, él y su equipo escucharán a todos los sectores, pero se les dará prioridad, dijo, a los más necesitados.

Mencionó que se liberarán 500,000 millones de pesos que se ejercen este año en gasto corriente, para financiar sus proyectos de gobierno, como el plan de becas y capacitación a jóvenes, y la construcción de una refinería en Tabasco, entre otros. “Es un presupuesto nuevo, por completo, porque vamos a liberar fondos que ahora se destinan a lo que se llama gasto corriente; van a bajar los sueldos de los de arriba, le va a costar menos al pueblo mantener al gobierno”, afirmó.

En conferencia de prensa, acompañado por el gobernador panista de Durango, José Rosas Aispuro, Obrador garantizó que el Paquete Económico del próximo año será construido para beneficio de estados y municipios, sin distingo partidista. “Estamos en un ambiente de buscar la unidad, hay voluntad para la reconciliación de todas las partes, diría yo”, consideró.

“Primero tenemos que atender a los pobres, por el bien de todos, primero los pobres, ya es tiempo de atender a las comunidades, a los pueblos marginados, y va a haber más presupuesto. Se va a atender a todos (...) pero se le va a dar preferencia a la gente pobre, a la gente humilde”, añadió.

El próximo mandatario federal recordó que su plan de austeridad para el 2019 implicará la reducción de salarios a funcionarios federales de alto nivel; suprimir el gasto de operación y mantenimiento de los dos aviones presidenciales; prescindir del Estado Mayor Presidencial; vender o rentar la flotilla de aviones y jets del gobierno federal, así como suprimir las 46 oficinas de ProMéxico en el extranjero, entre otros rubros.

“Aquí aclaro que el ajuste es arriba, se va a ajustar arriba, no se va a despedir a ningún trabajador de base o sindicalizado. Vamos a ahorrar, porque no me van a cuidar 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial que van a pasar a formar parte de la Policía Militar, y a otras actividades, para cuidar a los ciudadanos”, argumentó.

Finalmente, López Obrador recordó que el domingo concluirá la “primera etapa” de su gira de agradecimiento, y ahora dedicará más tiempo a la construcción del Paquete Económico del próximo año.

