El Partido de la Revolución Democrática (PRD) así como Movimiento Regeneración Nacional (Morena) buscan que la compensación universal regrese, pero sólo para aquellos contribuyentes que son cumplidos.

El martes pasado, Miguel Ángel Mancera, senador del PRD, presentó la iniciativa que también suscriben los senadores Eva Eugenia Galaz Caletti y Ricardo Ahued Bardahuil, ambos de Morena, para modificar el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación y, de esta manera, regresar la figura de la compensación universal.

“Lo que estamos planteando es, precisamente, que se devuelva esta posibilidad a los contribuyentes cumplidos porque la afectación que se está haciendo es precisamente a ese grupo”, refirió Mancera.

La iniciativa propone que para que los contribuyentes puedan tener acceso a la compensación, deberán contar con una opinión positiva del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tener su buzón tributario.

En contraparte, los contribuyentes que no podrán solicitar la compensación serán aquellos que se encuentren en la lista negra del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Quiere decir que quienes no estén realizando su rol de contribuyentes de manera ordenada, presenten facturas falsas, realicen estrategias de evasión que detecte la autoridad, no podrán estar sujetos a este beneficio, tampoco será procedente para aquellos que hubieren realizado operaciones con contribuyentes a los que se refiere esta fracción y no hubieran acreditado ante el SAT que efectivamente adquirieron los bienes, es decir, operaciones simuladas”, detalló Mancera.

La iniciativa refiere que las autoridades fiscales podrán emitir reglas de carácter general para regular los requisitos y supuestos antes señalados.

El senador del PRD indicó que es importante apoyar al empresariado, ya que es quien pide que se haga esta modificación, la cual sólo beneficiará a “quienes son contribuyentes cumplidos, hombres y mujeres empresarios de México.

“Es una tarea que tenemos pendiente y que podemos subsanar de manera rápida dándole todas las herramientas y todos los instrumentos al SAT. No estamos pidiendo privilegios, tienen toda la facultad de revisión, tienen obligaciones para que les puedan dar esta figura de la compensación universal”, comentó.

Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana reconoció el trabajo de los legisladores para permitir, de nueva cuenta, la compensación universal. Expuso que espera que las iniciativas que se han presentado contribuyan a mejorar el sistema tributario “sin perjudicar a las miles de empresas que se han visto afectadas en su flujo económico con la medida”.

El debate

La compensación universal era una figura mediante la cual los contribuyentes que tuvieran un saldo a favor, por ejemplo, del IVA, podrían pagar otros impuestos que debían con ese saldo, es decir, lo compensaba.

Sin embargo, la Ley de Ingresos de la Federación para el 2019 eliminó esta figura debido a que la autoridad detectó un abuso por parte de los contribuyentes que daba espacio a la evasión fiscal.

Entre el 2014 y el 2017, el monto de saldos a favor del IVA que fue utilizado para pagar otros impuestos pasó de 131,400 millones de pesos a 260,500 millones, lo que representó un crecimiento, en términos reales, de 76 por ciento.

La eliminación trajo diversas críticas entre organismos empresariales y analistas en el tema, ya que refirieron que con ello se afectaría gravemente el flujo de efectivo de las empresas, sobre todo de las pequeñas y medianas.

“La eliminación ha empezado a generar sus efectos en el flujo de efectivo y en el capital de trabajo de los contribuyentes desde enero y, ahora, se va incrementando al presentar el pago provisional correspondiente a enero que se debe realizar en febrero”, explicó en su momento Mario Morales, vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

No sólo está en evaluación la iniciativa presentada por el PRD y Morena, sino también una por parte de senadores del PAN y Morena, la cual propone eliminar la facultad discrecional que tiene la autoridad fiscal para establecer la posibilidad de que se compensen contribuciones de distinta naturaleza, de manera tal que ésta sólo opere tratándose de la misma contribución y, al igual que la última iniciativa presentada, tengan acceso a la figura los contribuyentes que son cumplidos.

