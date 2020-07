La falta de la aplicación de estímulos fiscales por parte del gobierno complicará la recuperación económica en México tras la contracción que se presentará por la pandemia del Covid-19, señaló Georges Dib, economista del departamento de Investigación económica de Euler Hermes para España, Portugal y Latam.

Durante un webinar realizado por la aseguradora Solunion, el economista indicó que prevé que México tenga una contracción de de 7.5% este año, y una recuperación de 2.6% para el 2021; sin embargo, esta última podría complicarse en el caso de no haber estímulos fiscales o bien, surjan rebrotes del virus, como ha pasado en otros países.

El problema en México es que el paquete de alivio fiscal es muy pequeño. No hubo mucho apoyo a nivel nacional. En México, la falta de estímulos complicará aún más la recuperación”, aseveró.

Indicó que en otros países, las políticas fiscales han sido positivas para ayudar a minimizar el impacto económico que ha causado el confinamiento e, incluso, espera que se implementen aún más. En México, el paquete de ayuda que se dio es de apenas 0.6% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en Brasil supera el 8 por ciento.

En este sentido, apuntó que México tiene margen para aplicar estímulos fiscales o bien, un mayor gasto al tener la Línea de Crédito Flexible del Fondo Monetario Internacional (FMI), además de que debe mejorar la confianza empresarial para salvaguardar los empleos.

“México tiene el lujo de poder gastar un poco más. Tiene la línea de crédito del FMI, no es ideal, pero no tiene que gastar demasiado, esa línea está ahí y puede apoyar”, apuntó.

Explicó que existen dos tipos de estímulos fiscales. El primero, es dar alivio durante se vive una emergencia como la de ahora, para evitar las insolvencias durante la crisis y un alto desempleo.

“Esto México no lo hizo, en Europa sí (…) lo que puede hacer ahora el país es un plan de recuperación, dar estímulos para recuperarse, pero estos no podrán compensar lo que no se hizo durante la emergencia”.