UNICEF envía ayuda de emergencia para 226,000 personas en Irán tras petición del Ministerio de Salud

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) anunció este miércoles el envío de suministros médicos de emergencia destinado a ayudar a 226,000 personas en Irán en respuesta a una petición del Ministerio de Salud del país centroasiático, sumido en la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel.

"En respuesta a las solicitudes del Ministerio de Salud de Irán, UNICEF está enviando suministros médicos de emergencia —como unidades móviles de salud, carpas para atención básica y kits de emergencia— para restablecer servicios esenciales para unas 226,000 personas", anunció el fondo en un comunicado en el que precisó que esta ayuda incluye "vacunas, materiales de atención médica básica y servicios de salud mental para niños, niñas, adolescentes y sus familias".

A este respecto, la agencia de Naciones Unidas indicó que "está ampliando la atención psicológica a través de organizaciones locales" y que también está trabajando con la Organización Estatal de Bienestar tanto "para ayudar a los niños y niñas que han quedado sin familiares o cuidadores" como para "fortalecer su protección en las zonas a las que se puede acceder".

Paralelamente, el Fondo para la Infancia ha mostrado su disposición para enviar "suministros de agua e higiene cuando sea necesario", mientras colabora con las autoridades para evaluar las consecuencias de la guerra sobre el acceso al agua potable y al saneamiento.

"UNICEF mantiene su apoyo a las personas más vulnerables, incluidos los niños y niñas refugiados afganos que viven en Irán, y reforzará su respuesta humanitaria conforme lo exija la situación", indicó la organización, que señaló que el cierre de escuelas derivado del conflicto "ha afectado a 17 millones" de ellos, y "al menos 120 centros educativos y 152 instalaciones médicas han sido dañados".

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado desde su inicio el 28 de febrero "al menos 204 niños y niñas" muertos y "otros 1,275" heridos, "de los cuales 45 tienen menos de dos años", según indicó el Fondo, que también precisó que "muchas" de las personas desplazadas a nivel interno, cifradas en "alrededor de un millón", son niños y niñas.

Irán confirmó en su último balance más de 1,200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran (HRA), con sede en Estados Unidos, elevó el domingo a más de 3,000 los fallecidos, en su mayoría civiles.