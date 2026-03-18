Ecopetrol de Colombia anuncia "importante" hallazgo de gas en el Caribe

El presidente de la compañía estatal petrolera de Colombia, Ricardo Roa, anunció el miércoles el descubrimiento de un yacimiento de gas en altamar, cerca de Venezuela, un hallazgo "importante" tras la reanudación de la cooperación energética entre ambos países.

Una delegación de ministros colombianos se reunió la semana pasada en Caracas con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, donde acordaron reemprender proyectos energéticos binacionales en medio de las presiones de Estados Unidos tras los bombardeos de ese país en Venezuela y el derrocamiento de Nicolás Maduro.

El nuevo yacimiento, bautizado Copoazú-1, está ubicado a 36 kilómetros de la costa del mar Caribe y representa el "tercer hallazgo más importante de gas para el país", dijo el miércoles en un evento Roa, presidente de Ecopetrol.

Todavía no está claro qué cantidades podría llegar a producir el yacimiento de aguas profundas, hallado en una exploración de la estatal colombiana y la brasileña Petrobras a unos 1,000 metros bajo el mar, en el departamento de La Guajira (norte).

Colombia y Venezuela anunciaron la semana pasada el reinicio de intercambios de gas licuado de petróleo (GLP).

Delcy Rodríguez dijo que los primeros envíos de gas venezolano ya habían atravesado la frontera hacia Colombia y adelantó intenciones de reactivar un gasoducto, inaugurado en 2007, que actualmente está inoperativo.

Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia, se encuentra en una situación económica crítica. Sus utilidades marcaron en 2025 el tercer año consecutivo a la baja y registraron su menor nivel desde la pandemia.

El izquierdista Petro, que frecuentemente advierte sobre los riesgos del cambio climático, aboga por una transición de la estatal hacia la producción de energías limpias e interrumpió hace más de un año las nuevas exploraciones petroleras.