AICM recibe ofertas de hasta 248 millones de pesos para sistema antidrones rumbo al Mundial 2026

Con el tiempo encima en torno a la inauguración del Mundial de futbol en junio, la administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) recibió este miércoles seis propuestas técnicas y económicas de empresas interesadas en venderle un sistema antidrones, las cuales van de los 61.9 a los 248.3 millones de pesos, sin considerar IVA.

El fallo de la licitación pública internacional abierta electrónica está previsto para la tarde del viernes 20 de marzo.

“La adquisición del nuevo sistema antidrones tiene como objetivo reforzar la seguridad perimetral y del espacio aéreo inmediato del aeropuerto mediante la implementación de tecnologías avanzadas para la detección, identificación y neutralización de vehículos aéreos no tripulados. Esta solución contempla la integración de sensores pasivos e inhibidores de señal, así como la aplicación de herramientas especializadas y algoritmos inteligentes que aseguren su correcta operación”, se informó.

Las firmas interesadas en el proceso son: Tecnologías de Información América (61.9 mdp), Red Services Solutions (68.3 mdp), Mer Group Integrated Telecom Solutions (77.9 mdp), Intercable (135.6 mdp), DAZ Sistema de Alarmas y Protección junto con Grupo de Seguridad Privada Pryse de México y ASDT Corporation (146 mdp) y Soluciones Tecnológicas & Protección Aeroespacial (248.3 mdp).

Como parte del proceso, personal del principal aeropuerto del país realizará visitas a las instalaciones de las empresas con la intención de verificar que se cumple con el equipo y herramientas requeridos para la eventual contratación.

De acuerdo con el AICM, existe la suficiencia presupuestal para comprar el sistema antidrones requerido, el cual abarca el ejercicio fiscal 2026.

Un activo requerido

En la argumentación del proceso de licitación se puede leer: En atención al creciente tráfico aéreo y a la importancia estratégica del AICM se identifica la necesidad de contar con un sistema avanzado de protección aérea que garantice la seguridad de las operaciones aeroportuarias, así como la integridad de los pasajeros, el personal y los activos.

“El incremento en el uso de aeronaves no tripuladas (drones) representa un riesgo significativo para la seguridad aeroportuaria, al elevar la probabilidad de incursiones no autorizadas en el espacio aéreo controlado. Este tipo de incidentes puede comprometer la continuidad operativa y generar situaciones que afecten la seguridad de las aeronaves y de las instalaciones aeroportuarias”, se precisó.

La compra ya había sido anunciada por personal de la terminal aérea y por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) como parte de los requerimientos para la organización del Mundial de futbol, aunque su beneficio irá más allá del evento deportivo, aunque el proceso apenas está en marcha.

“Con el propósito de atender el incremento en el flujo de aeronaves por la realización de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026, se determinaron las capacidades máximas de aeropuertos y espacios aéreos y se diseñó un protocolo para preservar la operatividad de los sistemas de navegación en caso de requerir el uso de inhibidores de señal para mitigar cualquier tipo de amenaza con drones”, señalaba la SICT, a cargo de Jesús Esteva, en su informe de labores 2024-2025.