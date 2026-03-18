No sólo en el ombligo del mundo hay reflexiones valiosas. Ejemplo es la reflexión del periodista juarense Erasto López sobre qué condiciona el voto. “Se ha normalizado que las campañas electorales significan despensas, apoyos económicos o promesas de beneficios futuros, lo cual implica aprovecharse de las necesidades de la gente”, afirma.

Tiene razón, pues desde hace ocho años que las despensas, apoyos económicos y promesas de beneficios futuros, se entregan a la gente directamente, sin intermediarios, pero con el mensaje de que los reciben del expresidente López Obrador.

Hace muchos años, mi hijo Jaime, quien ejerció el sacerdocio durante 15 años en Netzahualcóyotl, me dijo: “la gente tiene muchas necesidades”. La perversidad de la entrega directa es que el condicionamiento del voto se aprovecha de las necesidades para beneficio del fundador de “la revolución de las conciencias”.

Pláticas T-MEC, “living hell”er

Para los pesimistas que alegan ser optimistas informados, ayer, con una reunión de Marcelo Ebrard con Jameson Greer, representante comercial del Gobierno de Estados Unidos, se pusieron en marcha las pláticas para renegociar el T-MEC.

Aquí hay un sector de la opinión pública que se sobresalta cada vez que Donald Trump, el inquilino de la Casa Blanca lanza uno de sus mensajes de campaña, destinados a su clientela electoral.

Han olvidado que desde el año pasado el señor Trump, al hablar de México y el T-MEC durante toda la campaña de las elecciones legislativas de noviembre próximo México y su Gobierno vivirán “a living hell”, el cual termina el 5 de noviembre próximo.

CNTE, CDMX secuestran Oaxaca

No importa que sus demandas –derogar la ley del ISSSTE y aumento salarial de 100 por ciento- nunca se cumplirán, los agitadores profesionales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, han iniciado el cíclico chantaje al Gobierno de la República.

Ese ciclo empieza con manifestaciones y plantones crecientemente violentos, en CDMX y en las capitales donde tienen presencia, pero después de un tiempo, el Gobierno les da dinero y se regresan a sus respectivas comunidades.

Otro legado del pasado sexenio al que, con tal de echar abajo la reforma educativa del Gobierno de Enrique Peña Nieto, no le importó negociar con la versión gangsteril del sindicalismo representada por la CNTE.

NOTAS EN REMOLINO

Al iniciarse la Convención Nacional Bancaria, la Asociación de Bancos de México ha dejado saber que su inquietud es por incertidumbre por el activismo del Tesoro de Estados Unidos y por las pláticas del T-MEC … Como en los viejos tiempos, el oficialismo ha dicho que el Senado aprobará antes de Semana Santa el Plan B de la Reforma Electoral … En 1935 se estableció en México la General Motor lo que hace más sospechosa el emplazamiento sindical que parece servir al Gobierno de Trump que quiere que las plantas automotrices estadunidenses trasladen sus operaciones en México a la Unión Americana. ¿Y la STPS? Ausente … Centenaria reflexión del escritor y periodista estadunidense George Jean Nathan: “Los malos gobernantes son elegidos por los buenos ciudadanos que no votan” …