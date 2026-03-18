Brecha salarial de género, dos décadas no han sido suficientes

La brecha salarial de género en México ha mostrado una tendencia a la baja en las últimas décadas, aunque sin lograr cerrarse.

En 1995, la diferencia en ingresos entre hombres y mujeres alcanzaba aproximadamente 27%, mientras que para 2025 se redujo a cerca de 13%, lo que refleja avances graduales, pero insuficientes en materia de equidad salarial, de acuerdo con cifras del IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad).

A lo largo del periodo, la brecha ha registrado fluctuaciones, con momentos de reducción más acelerada y otros de estancamiento. Pese a esta tendencia descendente, la diferencia en ingresos se ha mantenido de forma persistente, evidenciando que los cambios estructurales en el mercado laboral han sido lentos.

Los datos más recientes muestran que en 2025 el ingreso promedio de los hombres fue de 12,098 pesos, mientras que el de las mujeres se ubicó en 10,469 pesos, lo que confirma que la desigualdad salarial continúa vigente.

La evolución de la brecha de género sugiere que, aunque se han logrado avances en las últimas dos décadas, estos no han sido suficientes para alcanzar una igualdad real en los ingresos laborales entre hombres y mujeres.