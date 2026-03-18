“En la medida en que los individuos se formalicen y tengan acceso a servicios financieros eficientes, el país crece”: Banco Azteca

Para Banco Azteca, abonar al crecimiento económico del país no sólo significa financiamiento a las empresas, sino también tiene una implicación individual, pues para esta entidad financiera, en la medida en que los individuos se formalicen y tengan acceso a servicios financieros eficientes, el país crece.

Entrevistados en sus oficinas al sur de la ciudad, Alejandro Valenzuela, presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca, y Tonatiuh Rodríguez, director general de Banco Azteca, hablaron de cómo a través de la inclusión financiera y de la bancarización de 30 millones de clientes han llegado a un punto en el que sus clientes se han sofisticado, dando el salto a los fondos de inversión.

Tonatiuh Rodríguez argumentó que existen estudios del Banco Mundial que han documentado, específicamente hablando del caso de Banco Azteca, que el acceso a servicios financieros provoca un impacto sobre las economías locales.

“Creo que la inclusión repercute sobre las expectativas de crecimiento económico (...) Banco Azteca aporta mucho conocimiento sobre la economía real. Nuestros clientes son personas físicas, pero también son tienen actividad empresarial y es ahí en donde comienza la semilla del núcleo de los negocios en México, es ahí donde se germina, y creo que la atención de estos esfuerzos empresariales aporta mucho al país”.

Previamente, Alejandro Valenzuela dijo que, para poder hablar sobre cómo crecer más, lo primero que se necesita es tener un diagnóstico claro.

“Hemos venido creciendo de manera muy mediocre, hay que decirlo con esas palabras, prácticamente desde hace unos 35 o 40 años, se ha crecido por debajo de las necesidades que tiene este país para poder crear los empleos y las oportunidades para todo el bono demográfico que tenemos”.

Para Valenzuela, el diagnóstico que debe hacer el gobierno es muy sencillo: “Es darse cuenta de que seguimos en las mismas y que requerimos incrementar la inversión”.

Insistió en que “las condiciones no se crean en un sexenio, hay que ver a 25 o 30 años qué requiere nuestro país. (...) Tenemos que cambiar en términos de regulación; tenemos que cambiar en términos entorno del Estado de derecho y de la capacidad de generar certidumbre para que la inversión fluya”.

Hizo un paréntesis para decir que, con la Reforma Judicial, prácticamente se cambiaron las reglas del juego.

Líderes de la inclusión financiera

Alejandro Valenzuela explicó que Banco Azteca es un banco distinto. “Hemos sido los líderes de la inclusión financiera, no como un tema de retórica sino como un tema de en realidad darle oportunidades de educación y financiamiento a lo largo de más de 20 años a 36 millones de mexicanas y mexicanos”.

Añadió: “Esas posibilidades de bancarizar le han cambiado la vida a millones de personas y queremos seguir en ese trazo, porque México todavía tiene un enorme desafío de inclusión financiera y hemos sabido acoplarnos particularmente al sector popular y, para decirlo con todas sus letras, al sector informal mexicano que nos usa de manera muy intensiva para llevar a cabo sus necesidades de financiamiento. Somos un banco que además da crédito a la palabra. La gran mayoría de nuestros créditos son sin ninguna garantía”.

IA permite una mejor identificación

Cuestionados sobre cómo ha ayudado la Inteligencia Artificial (IA) al banco, dijeron que a través de ella se ha logrado trabajar en todo lo relacionado con prevención al lavado de dinero, pues se logra un mejor conocimiento del cliente.

“Las herramientas de IA te permiten articular de manera coherente y con un grado de precisión nunca visto cuando estás tratando miles de millones de transacciones, y la realidad es que si no tienes la guardia bien puesta y además un diálogo permanente con el cliente, la IA se ha vuelto una herramienta imprescindible para poder identificar el diferencial entre lo que sí pasa y lo que no”, destacó Valenzuela.

Prácticas generales se mantienen sólidas

Cuestionados sobre los señalamientos el año pasado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por posible prácticas de lavado de dinero, Tonatiuh Rodríguez respondió: “Me parece que en términos generales se ha demostrado que las prácticas generales de la banca se mantienen sólidas frente a este cáncer que es el crimen organizado y también la solidez financiera le ha permitido a la banca seguir cumpliendo su rol esencial, que es intervenir entre los recursos del ahorrador y, por supuesto, aquellos agentes que necesitan financiamiento”.

Desde esa perspectiva, en un entorno de guerra de aranceles, inflación y movimientos de las tasas de interés en el mundo, para los directivos el balance para la banca sobre el año pasado es positivo, y en el caso particular de Banco Azteca vienen de un 2024 récord y donde el 2025 superó sus resultados.

Azteca Servicios Financiaros

Durante la conversación, ambos directivos destacaron que, quizá una función menos conocida, pero también relevante, es la actividad financiera de Banco Azteca y de Azteca Servicios Financieros, a través de las afores en donde tienen financiamiento al sector productivo que sin lugar a dudas están respaldando el crecimiento del país.

Sin embargo, aclaran que “tener disponibilidad de recursos para financiar el crecimiento y hacer labores de inclusión financiera tan solo son condiciones necesarias, no suficientes para alcanzar las tasas de crecimiento que debe tener el país y al que lamentablemente no han llegado en décadas”.