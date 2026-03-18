Presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, llega a Cancún para reunirse con Sheinbaum

El presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, llegó la tarde de este miércoles a Cancún, Quintana Roo, para realizar una visita oficial en el país, que incluye un encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El mandatario alemán fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Quintana Roo por el canciller Juan Ramón de la Fuente, quien tiene planeado reunirse con las delegaciones empresariales alemanas que acompañan a Steinmeier.

En su conferencia matutina del martes pasado, la presidenta Sheinbaum adelantó que se reuniría con Frank-Walter Steinmeier en Cancún, previo a su participación en la inauguración de la Convención Bancaria 2026 que se realizará por la tarde del 19 de marzo en este destino turístico.

Entre los temas que se tratarían en este encuentro, la jefa del Ejecutivo adelantó que se conversaría sobre "relación de amistad, en materia cultural, educativa, comercial y de inversión", en el marco de la modernización del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM), cuya firma se tiene estimada para mayo próximo.

Cabe recordar que en enero de 2025, México y la UE concluyeron las negociaciones de la modernización del TLCUEM, tres días antes de que Donald Trump asumiera su segundo mandato como Presidente de Estados Unidos.

Alemania es el segundo mayor inversionista de la Unión Europea (UE) en México y el quinto a nivel global, destacó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó en un breve comunicado difundido en redes sociales.

En 2025, el comercio total entre México y Alemania ascendió a 27.3 mil millones de dólares y representó más del 30 % del total comerciado con la UE, según detalló la SRE.

La comitiva para dar la bienvenida al presidente alemán también estuvo integrada por el director general para Europa, Octavio Tripp y el embajador de este país europeo en México, Clemens Von Goetze.

Se trata del segundo viaje del presidente Frank-Walter Steinmeier a México.