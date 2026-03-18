Mayor inversión, clave para potenciar el crecimiento económico de México

El consenso de los bancos es contundente: para lograr un mayor crecimiento de la economía mexicana –y dejar atrás la débil expansión de los últimos años–, es necesario, primordialmente, que haya mayores niveles de inversión, tanto pública como privada.

La banca en México ha insistido en que tiene los recursos necesarios –más de 1.5 billones de pesos disponibles– para financiar todos los proyectos que se requieran, siempre y cuando sean “bancarizables”, pues argumenta que los recursos que presta no son propios, sino de los ahorradores que confían sus recursos al sistema, y por lo tanto deben cuidarlos.

En este sentido, para lograr mayores niveles de inversión en el país, refieren, hace falta certidumbre para los inversionistas –tanto en lo referente a retos externos como internos–, lo que implica reglas claras y fijas, que garanticen que no se van a cambiar las reglas del juego con el tiempo, así como combatir la informalidad y el uso del efectivo, y con ello poder llegar no sólo a las grandes, sino también a los pequeñas, e incluso a las micro empresas, lo que llevaría a un círculo virtuoso.

Así, los bancos consideran que los programas que ha anunciado hasta ahora el Gobierno Federal, como el Plan México, y derivado de ello el Plan de Infraestructura y los avances en materia de inversión, van por el camino correcto, pero subrayan que es necesario que vayan de la mano de certidumbre y del acompañamiento de la banca de desarrollo, para que puedan concretarse.

Mencionan que para este año los conflictos geopolíticos y la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, son los principales retos, aunque consideran que se saldrá bien librado de ambos, por lo que mayor inversión es la meta.

Los números

En los últimos años, el crecimiento económico de México ha estado por debajo de su potencial.

Cifras oficiales refieren que, en los últimos 10 años, la economía mexicana no ha crecido a todo su potencial (salvo en situaciones extraordinarias como después de la pandemia), cuando, de acuerdo con los banqueros, el país puede crecer de manera sostenida, más de 3.0%, incluso hasta 4.0 o 5.0 por ciento.

En el 2025 se creció apenas 0.8%, mientras que en el 2024 el crecimiento fue de 1.4%; en el 2023 de 3.2%, en el 2022 de 3.9%, y en el 2021 de 5.1 por ciento.

Estos últimos años, sin embargo, la dinámica fue como un efecto rebote tras la caída abrupta de 8.5% en el 2020, como consecuencia de la pandemia por Covid-19. No obstante, años antes, el crecimiento no fue mayor a 3.0 por ciento.

En cuanto a la inversión, de acuerdo con el más reciente informe Situación México de BBVA, en el 2025 la inversión privada decreció 4.4% anual, mientras que la pública lo hizo en 18.9 por ciento.

¿Qué dice la banca?

Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México, comenta que, para lograr un crecimiento mayor al obtenido hasta ahora, y de manera sostenida (incluso mayor a 3.0%), se requiere mayor inversión.

“Para resolver el problema de pobreza que tenemos, de ingresos medios, de mejor calidad de vida para los mexicanos, tenemos que estar creciendo, de manera sostenida, por encima de 3.0 por ciento. Y de manera sostenida, es de 10 a 15 años, y es deseable que en algunos puntos sea entre 4.0 y 5.0%”, afirma.

No obstante, precisa que eso no se logra si no hay una mayor inversión, especialmente de la iniciativa privada nacional.

“Es muy importante la Inversión Extranjera Directa, pero representa el 10% de la nacional”, dice.

En este sentido, comenta que el Plan de Infraestructura que anunció la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum a inicios del 2025, es muy importante para detonar la inversión, generar empleo y, por lo tanto, crecimientos mayores.

El director de BBVA México afirma que el gobierno (con el Plan México, el Plan de Infraestructura y otras medidas) va por el camino correcto, y es por eso por lo que, en parte, el banco está incrementando, de momento, su pronóstico de crecimiento económico a 1.8% para el 2026, aunque puede ser mayor.

En tanto, para Marcos Ramírez Miguel, director general de Grupo Financiero Banorte, el nombre del juego para detonar el crecimiento económico de México es tener proyectos que sean bancarizables, pero no sólo para un año, sino para el mediano y largo plazos.

“Que trabajemos en un plan, que sepamos qué va a pasar en México en 5, 10, 15 años. De tal manera que los inversionistas puedan estar previendo cómo van a invertir y en qué, y cómo los bancos vamos a estar esperando al otro lado y cómo vamos a bancarizar todo eso. Al final de cuentas, un banco lo único que hace es ser una cadena de transmisión entre el que tiene el dinero y el que lo necesita”, apunta.

En este sentido, considera que los proyectos que se han presentado en el Plan México y en el Plan Nacional de Infraestructura están cada vez más aterrizados.

“Cada vez están más aterrizados, estamos ya haciendo lo que le llamamos la última milla, cómo afinarlos en el último detalle para que pase de ser un papel a ser un proyecto específico que permee en la economía”, dice.

Por su parte, Felipe García Ascencio, director general de Banco Santander México, considera que lo que debe pasar es que se aprueben y echen a andar los proyectos que ya están en la bandeja, para que se detonen la inversión y el crecimiento.

“¿Qué se necesita? Esa parte final, que se aprueben los proyectos, que los echemos a andar, que vayan adelante”, dice. Asegura que hay mucho interés de inversionistas tanto nacionales como internacionales, pero insiste en que lo que se necesita es que se tenga esa aprobación final para que se detone la inversión, que financiaría la banca y con eso el país pueda crecer más rápido.

Resalta que el financiamiento de la banca estará ahí, ya que se encuentra bien capitalizada y es un sistema muy fuerte.

“Algo que no teníamos hace mucho tiempo es un portafolio de proyectos que van a necesitar del sector público y del privado, de esas asociaciones para invertir”, afirma, en tanto, Jorge Arce, director general de HSBC México, quien precisa que ello ayudará a impulsar el crecimiento.

Se refiere a los proyectos contenidos en el Plan México y el Plan de Infraestructura, entre otros, que ha presentado el Gobierno Federal para los próximos años.

Más productos financieros digitales

Los nuevos jugadores digitales que están irrumpiendo en el sector bancario mexicano, comentan, por su parte, que una mayor inclusión financiera, y acceso a productos y servicios bancarios formales que ofrecen, también pueden contribuir a un mayor crecimiento económico.

Y es que, con ello, coinciden, se puede impulsar la actividad productiva y ahorrar tiempos que normalmente se pierden en la banca tradicional, lo que deriva en una mejor calidad de vida, que puede impactar en una mayor productividad.